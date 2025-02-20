食客冬粉加5匙辣椒 老闆嬲到報警：起碼值3塊錢。（微博圖片）

江蘇一間麵店，最近因為食客吃冬粉加了5匙辣椒，令麵店老闆氣到報警。事後店家回應，當時是因為家中老人看不慣顧客浪費，才會突然發怒。 據《光明網》報道，2月18日，在江蘇淮安市，有網友發片稱在一家麵店吃一碗冬粉加了5匙辣椒，老闆因此氣得報了警，引發關注。

爆料者稱，當天晚上她的丈夫萬姓男子到淮安市清江浦區的一家陝西香辣涼皮店吃東西，點了一碗冬粉，放了5匙辣椒，卻被老闆責備稱吃辣椒放得太多，對方還稱她丈夫品行不好。 警方調解後讓食客離開 於是，萬男與老闆理論，老闆則報警。警員到店後調解，最後讓萬男離開了該店。「我們沒偷沒搶，也沒罵人，問心無愧，只是多放了辣椒。」影片發布者稱其丈夫辣椒全部吃完了沒有浪費，因此並無過錯。 有媒體多次致電店家，對方一直未能回應。直至2月19日，麵店老闆表示，當時是老人看店，一份涼皮9元人民幣，除去成本沒賺多少。老闆表示︰「辣椒油裡面用的油，都是特別貴的油，5勺辣椒最起碼也要3塊錢（約3.2港元）。若像該顧客那樣加料，根本是貼錢做生意。」