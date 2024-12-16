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2024-12-16 11:14:00

食檳榔8年上癮 瓜子面變「iPad面」　河南漢後悔

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食檳榔8年上癮 瓜子面變「iPad面」　河南漢後悔

食檳榔8年上癮 瓜子面變「iPad面」　河南漢後悔

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吃檳榔不只容易罹患口腔癌，更有機會變出一部「iPad」！河南一名男子自拍影片，稱食檳榔8年，從原本的瓜子臉吃成「方塊臉」，驚人變化讓網友們超震驚，直呼還以為是開了特效。

自拍影片中，男子一邊嚼著檳榔，一邊向鏡頭展示自己的「方塊臉」，臉頰兩側下方腮頰因長期咀嚼而產生咀嚼肌發達現象，變成四方形，線條呈現明顯直角，堪比卡通人物「海綿寶寶」。

河南漢因食檳榔太多令外表出現異樣，他建議大家少吃或不吃檳榔。 河南漢因食檳榔被人稱為像「海綿寶寶」。 河南漢8年來因食檳榔用了40多萬人民幣。 河南漢因食太多檳榔，臉形成為正方形。 男子自稱嚼檳榔8年瓜子臉變「方塊臉」。（瀟湘晨報圖片） 河南漢後悔自己食太多檳榔，直言會戒掉。

8年花40萬人民幣買檳榔

據《瀟湘晨報》報道，男子自稱嚼檳榔8年，每個月光是買檳榔就得花上4、5千元人民幣（約4272至5340港元），估算8年來已經吃掉40多萬元（約42.7萬港元）的檳榔，還從原本的「瓜子臉」吃成「方塊臉」，目前正嘗試戒掉檳榔，同時建議大家少吃或不吃檳榔。

影片曝光，引發網友熱議，「我以為是特效」、「還是瓜子臉，只是反了」、「再過八年大概率就不是臉方了，是放在方盒裡了」、「小夥子，不要吃了，如果再吃口腔，包括，舌頭和腮都要切除的」、「光吃檳榔都吃了40萬，這哥們挺有錢」。

據《澎湃新聞》早前報道，「紅唇族」除了臉型變化，還會出現「檳榔嘴」，因口腔粘膜下纖維化（OSF）導致嘴唇愈來愈薄如「櫻桃小嘴」，雙唇閉合時，嘴角變得細長。

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醫生指出檳榔纖維粗糙，容易通過摩擦造成口腔黏膜局部損傷，與此同時，檳榔中含大量具有細胞毒性的檳榔碱會通過咀嚼釋出，長期的檳榔碱刺激，會導致口腔黏膜纖維化，造成咀嚼疼痛、咀嚼無力，口腔脆弱易出血等症狀。

檳榔被世衛列為一級致癌物

中南大學湘雅醫院口腔頜面外科的翦新春教授表示，口腔粘膜下纖維化為一種癌前病變，經過長期的慢性病理過程可惡變為口腔癌。2012年，檳榔就被世衛組織列入一級致癌物，建議還在食用者，儘早戒除。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

內地一名通緝犯吃檳榔吃成「櫻桃小嘴」。（微博）

內地一名通緝犯吃檳榔吃成「櫻桃小嘴」。（微博）

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