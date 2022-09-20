食自熱火鍋連發熱包一齊食！男子胃灼傷入院：之前從未出問題

自熱火鍋方便好食，但用來發熱的發熱包要記得「不能食」。(互聯網)

重慶永川區近日有3位年輕人食用自熱火鍋後出現肚痛、燒心等症狀，其中一人更不斷嘔吐，甚至嘔出紅色不明物體。3人隨即被送入醫院，結果證實是誤食自熱火鍋發熱包的石灰，胃部被灼傷。負責處理今次3份自熱火鍋的年輕人坦言，「我吃東西從不看說明書」，一直都是將發熱包丟進食材中一起浸熱水，之前從未出過問題。

內地「上游新聞」報道，出事的3位年輕男子分別姓葉、王、謝，是同一間公司的同事，上周五一同返夜更，一起吃公司小廚房裡存放的自熱火鍋。由於葉男和王男之前未食過自熱火鍋，只得謝男食過，於是由謝男來處理3個自熱火鍋。大約20分鐘後，謝男就表示可以開餐。

同事：看見發熱包浸湯內覺得怪怪的

報道指，當時王男和葉男看見發熱包浸在湯內，覺得怪怪的。葉男回憶，「我還問了小謝，小謝說沒問題，還說他每次吃自熱鍋都是這麼操作的，從未出現過甚麼問題」。3人於是大快朵頤，未料吃完約一個小時後陸續出現肚痛、燒心等症狀，其中謝男更不斷在廁所嘔吐，甚至嘔出不知是血還是甚麼的紅色物體。

眾人馬上送謝男入醫院。醫生診斷後表示，是誤食發熱包裡的石灰灼傷胃部黏膜，幸情況不嚴重。謝男已於前日下午出院，王男及葉男則並無大礙，出事當日在醫院治理後已取藥回家。

事主：吃東西從不看說明書 今次受到教訓

謝男表示，「我以前都是這麼吃的，先把自熱包放在食材下面，加水發熱，煮好了後再放到食材裡面，讓火鍋繼續保溫。但是這次太餓了，就直接和食材一起煮了，沒想到差點釀成大禍」。謝男還稱，吃東西從來不看說明書，只看生產日期，今次出事算是得到教訓，「以後一定要仔細閱讀說明書」。

網民：能活到今天真的不容易啊

許多網民對於謝男的「生存模式」大感不可思議，稱「能活到今天真的不容易啊」、「智商是硬傷」、「算他命硬了，吃了那麼多次才中招」、「就算不看(說明書)，生石灰的味道也能吃的下去？！」、「幸虧有說明書，不然廠商就給背鍋了」。

有網民就表示，「這不是看說明說的問題，這是常識問題」、 「雖然我也不看說明書，但我能分清哪些能吃哪些不能吃」、「說明書：你尊重我嗎」、「不知道為甚麼有很多男的特別不願意看說明書，我身邊也有，還有死不問路的，想問這是為甚麼？」