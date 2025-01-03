食遊記｜珠海香洲區美食 穿梭百五年古宅 領略人生七喜私房菜

接待員穿上粉白旗袍，私房菜館內用麻石砌路，逾百五年古宅用青磚砌牆，頂以瓦片鋪成，置花及竹裝飾，播放絲竹管弦音樂。此分兩部分，前部七房用人生喜事命名，如進爵、題名、花燭等；後部較新派風格，四房取名風花雪月。見招牌外圓內方，負責人說該為國際平面設計大師洪衛手筆，「圖案代表待人處事外，燕會飛往不同人家，寓意富貴，將有喜事，七喜房可按客人用途需要作預訂」。

文：何駿傑，攝：林俊源

首次品嘗歷史名畫 置身於此，品嘗各菜式時亦感分外典雅。首道湯菜海味排骨洪湖蓮藕煲，這蓮藕來自湖北，秋冬時較粉嫩；先以濃湯煲雞腳、排骨半小時，後加魷魚乾、蝦乾、瑤柱、栗子、蓮藕煲多一小時，湯濃聚各食材精華，蓮藕輕咬拉絲。正吮雞腳之際，乍見名畫在乾冰霧上飄過：將唐朝名畫簪花仕女圖印在碟上，用真鯛魚及藍鰭吞拿魚魚腩刺身依圖砌成衣裳，碟下另有數塊魚腩刺身配魚子醬，集視覺及味覺享受，拖羅入口即融，脂香凝在臉頰。沉醉欣賞畫作一刻，大廚入房準備煮東星斑一魚兩味，其一欖仁火腿黑松露滑蛋炒魚肉，肉底味輕醃連乾蔥、泡椒等下砂窩炒至半熟，接落沒打勻雞蛋、玫瑰鹽、黑松露醬及豉油，上枱灑欖仁、西班牙火腿碎和甜豆，肉白嫩，蛋香滑，夾微酸辣，奈何油分頗重；其二魚骨鮮花椒冬菜蒸，師傅將頭、尾和腩砌回魚形，花椒辛不掩肉本味，蒸得剛離骨。三道魚菜式後嘗櫻花蝦醬炒山蘇，最初以為用傳統蝦醬，怎料為自家製，山蘇貌似芥菜，爽脆惹味。



宋代品茶表演 期待第五道菜時，準備看是日品茶表演。菜館在周五至日晚7點20分開始一小時內安排其中一款節目，如中樂、簪花、品香等供訂房客人欣賞。7分鐘內穿越宋朝，然扣肉香驅使返回現代。五花腩蒸40分鐘後用針刺皮，次炸至皮偏啡色浸熱水備用，梅菜浸水切碎炒乾，乾黃肉參三四日內重複4次蒸後浸冰水；將肉切片落南乳、柱侯醬等連梅菜碎蒸個半小時，取扣肉汁炆黃玉參，腩肉薄輕化，甘腴軟綿，晶瑩彈牙，兩肉質相夾。下一味為炆煮銷魂鵝掌翼煲，據知此菜名因導演李力持食後覺感動予名；黑鬃鵝翼及掌原件炸至反白汆水，下冬菇、燒肉、八角、桂皮、醬料等炆一小時，落煲前煎大蔥墊底，醬甜濃稠，鵝翼筷子夾難食，必用手取，掌非骨肉分離，筋蹼啜汁。最後一道為十年陳皮排骨，骨用一字排輕醃及沖水共7小時，十年陳皮蒸半小時後浸水一晚，骨酥絲甜，陳皮幽清。陳皮經典菜式怎能忘掉紅豆沙，此碗淨沙無豆衣，直滑喉嚨。 燕園(北山店)/珠海市香洲區北山正街北三巷20號B座之一商舖/電話：15338188438