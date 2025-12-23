食道癌｜河南醫院上午11人確診末期癌症　醫生：天氣凍也但勿食太熱食物

傳媒報道，河南鄭州一間腫瘤醫院，醫生在12月18日上午做了11個超聲波內視鏡檢查。令人震驚的是，11人竟然全部被診斷為「食管癌晚期」。

《杭州日報》報道稱，河南省腫瘤醫院內視鏡診療中心的副主任醫生魏安偉表示，11個病人同確診為末期食管癌，這意味著當中7至8人恐怕活不過5年，「非常痛心！」他也提醒，「天氣再凍，也別吃太燙的食物，少吃高鹽、燒烤、遠離重口味。手接觸到太燙的食物還會躲，食道是躲不了的」。

食道內壁可承受40℃至60℃

報道引述醫生表示，正常食道內壁能承受的溫度在40℃至60℃之間。一旦遭受過高溫度的刺激，食道就容易受傷，甚至被燙傷。長期反覆的熱刺激會破壞食道的「黏膜屏障」，導致黏膜水腫、異型性改變、不典型增生，最終可能引發癌變。