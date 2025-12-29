飯店煙頭引燃發泡膠奪22命 遼寧40公職人員被問責

遼寧省遼陽三里廚娘飯店今年4月發生造成22死3人受傷的重大火災事故，省應急管理廳公布調查報告，認定是一宗因飯店主體責任不落實，違法改造擴建且大量使用以普通塑料爲芯材的鋁塑板，違規在門外排風道下方檢修口內堆放可燃垃圾，顧客隨意丟棄煙蒂，外牆保溫材料以次充好，消防設施損壞未及時修復，初期火災處置不力，地方有關部門及黨委、政府履職不到位而導致的重大生產安全責任事故；建議對飯店經營者等8人移送司法機關。對事故中負有責任的40名公職人員進行嚴肅追責問責。

飯店經營者等8人移送司法機關 事件發生於4月29日中午12時20分，遼陽市白塔區三里廚娘飯店發生重大火災事故，造成22人死亡、3人受傷。事故發生後，遼寧省政府成立事故調查組，依法依規開展事故調查工作。國務院安委會對事故查處實行掛牌督辦。 顧客丟棄未熄滅煙蒂出事 調查報告顯示，火災的直接原因是飯店一名顧客丟棄未熄滅煙蒂，在風勢作用下，通過外牆設置的鋁塑板排風道縫隙滾入檢修口，引燃內部堆放的包裝紙箱等垃圾，導致飯店的鋁塑板和建築外牆聚苯乙烯保溫板（發泡膠材質）快速燃燒蔓延成災。

針對事故中暴露的問題，事故調查組總結了多方面教訓，指地方黨委政府和有關部門吸取事故教訓不深刻，防範化解重大安全風險的意識能力不足；生產經營單位安全生產主體責任不落實，只顧發展、不管安全，最終隱患演變成事故；住建、自然資源、商務、消防等部門不同程度存在監管範圍「自我設限」「只管合法、不管非法」等問題。