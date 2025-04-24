飲用水界「勞斯萊斯」一瓶1000人民幣！捷克弗羅明冰河水震撼網民

據「九派新聞」4月22日報道，該款飲用水經銷商表示，可在線上平台購買，「水內三顆天然水晶含有礦物質，這個對人體吸收比較好，另外也可以拿來做項鍊。」她補充說，瓶內有塞子，防止水晶被人吞入。

環球小姐指定用水

據「海南特區報」報導，這款988元一瓶的飲用水為捷克弗羅明冰河紀水，據其總代理樊麗群介紹，這款飲用水貴在稀有度，水源儲存於捷克國寶級地下水資源保護區，是世界公認的高端飲用水品牌，為環球小姐大賽指定用水、杜拜七星級帆船酒店、卡塔爾航空頭等艙用水，屢獲國際大獎，被譽為「飲用水界的勞斯萊斯」。

「在消博會上我們已經賣出3瓶了，還有很多商務洽談。」樊麗群稱，弗羅明冰河紀水是第四次參加消博會，此次帶來了「冰塊裝」飲用水和售價988元的「能量水」。這款「能量水」裡面有3顆天然水晶，瓶子也含有水晶成分，「這也是這款水價格比較高的原因」。