餐廳廚師為顧客提前止瀉　菜餚偷加「抗生素」被判刑　多吃恐耳聾、腎衰竭

怕食物不潔，竟提早為顧客止瀉嗎？內地江蘇有酒店餐廳大廚，竟把一種抗生素偷加進菜餚裡，吃多了恐影響聽力甚至腎衰竭。幸好被舉報曝光，最近判決出爐。

酒店方面這才坦承，自2023年以來，為了預防群體性食物中毒事故，沙姓與付姓廚師，在雞汁燴花膠、雞汁燴蹄筋等主打菜色，按照十桌一盒（相當於每桌一支）的比例，添加硫酸慶大黴素注射液。

而被舉報當時，有關單位突擊酒店餐廳，在廚餘桶找到已使用的慶大霉素注射液4盒、廚師長辦公室找到101盒未使用的注射液。還對菜品進行取樣，經檢驗確定全都含有慶大霉素成分。

因此違規的2名廚師被逮捕後，最後以涉嫌生產、銷售有毒、有害食品等罪名，分別判處有期徒刑2年及1年6個月，宣告緩刑，並處罰金共計16萬元人民幣（約72.6萬元台幣）。

據悉，硫酸慶大黴素是一種處方藥。《中華人民共和國食品安全法》第38條明文規定，生產經營的食品中不得添加藥品。

據《河南法治報》等內地媒體綜合報導，位於江蘇南通的觀音山花園大酒店，2023年9月遭員工舉報，餐廳廚師為了預防顧客腹瀉，竟在主打菜色中添加管制抗生素「慶大霉素」。

網友：這大廚真正做到了未雨綢繆

消息一出，網友嚇呆了紛紛留言，有人說「無奇不有，這大廚真正做到了未雨綢繆」、「為什麼不重罰？太輕了」、「這就算藥膳了吧」、「為何要預防顧客拉肚子？這說明食材應該不新鮮吧」、「神醫入錯行，當廚子了嗎？」

據悉，慶大霉素是一種抗生素，能防止腹瀉，延長食物的保存期限。但加在菜餚裡，根本是在拿顧客的健康開玩笑，因為長期攝入慶大霉素，將導致聽力下降甚至耳聾。

另外慶大霉素，還有「腎臟殺手」的封號，因為對腎臟有毒性，長期攝取將導致腎功能受損，甚至腎衰竭。

更可怕的還是「神經破壞者」，將導致頭暈、頭痛、肌肉無力等症狀。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章