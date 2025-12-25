熱門搜尋:
中國
2025-12-25 09:47:00

餐廳把強效消毒劑當水斟　顧客誤飲致食道腐蝕瘦10公斤

河南省鄭州市一家知名老字號餐廳出現食物安全問題。一名侍應為方便，竟把強效的含氯消毒劑倒入水壺中清潔，另一名職員在不知情下，將「水」直接倒給顧客飲用，導致顧客食道腐蝕，住院1個月至今仍未痊癒。

涉事侍應不知情

《極目新聞》報道，食物安全事件發生於11月21日，簡姓男子與友人一行3人，前往鄭州「合XX麵」用餐，他喝了侍應從水壺倒出的水，立刻察覺「水有很重的酸味」，隨即向店員反映。店員當場將水壺收走，但未告知水中添加的成分。

簡姓男子在11月喝了服務員從水壺倒出的水，立刻察覺「水有很重的酸味」，引致食道嚴重腐蝕受損 店員當場將水壺收走，但未告知水中添加「強效含氯消毒劑」成分 店員當場將水壺收走，但未告知水中添加「強效含氯消毒劑」成分

住院一個月 僅進食流質食物

當天下午，簡男出現頭暈、噁心、血壓飆升等症狀，緊急前往醫院，直到與餐廳溝通後，才得知侍應曾用「84消毒液」浸泡水壺。簡男表示，他的食道嚴重腐蝕受損，「現在每天只能吃蛋白粉等流質食物，一個多月瘦了將近10公斤」。

事發後店主坦言，平時不允許店員使用84消毒液清洗餐具，這次是個別員工「私自違規操作」，「一名侍應為了方便，將原本用於打掃衛生的84消毒液滴了一滴進水壺裡，泡了1個多小時後忘記處理，另一名侍應不知情就直接使用。」店主表示，事發後持續到醫院探望簡男，並已繳交約2萬人民幣作醫藥費，目前雙方仍持續協調。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

消化道癌症包括食道癌、胃癌、膽管、胰臟癌、小腸癌、大腸癌、直腸癌和肛門的癌症｜消化道癌症，華人最常見癌症之一（am730製圖） 消化道癌症包括食道癌、胃癌、膽管、胰臟癌、小腸癌、大腸癌、直腸癌和肛門的癌症｜早期症狀難以察覺（am730製圖） 消化道癌症包括食道癌、胃癌、膽管、胰臟癌、小腸癌、大腸癌、直腸癌和肛門的癌症｜6大良好飲食習慣（am730製圖） 消化道癌症包括食道癌、胃癌、膽管、胰臟癌、小腸癌、大腸癌、直腸癌和肛門的癌症｜6大良好飲食習慣（am730製圖）

