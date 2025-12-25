餐廳把強效消毒劑當水斟　顧客誤飲致食道腐蝕瘦10公斤

河南省鄭州市一家知名老字號餐廳出現食物安全問題。一名侍應為方便，竟把強效的含氯消毒劑倒入水壺中清潔，另一名職員在不知情下，將「水」直接倒給顧客飲用，導致顧客食道腐蝕，住院1個月至今仍未痊癒。

涉事侍應不知情

《極目新聞》報道，食物安全事件發生於11月21日，簡姓男子與友人一行3人，前往鄭州「合XX麵」用餐，他喝了侍應從水壺倒出的水，立刻察覺「水有很重的酸味」，隨即向店員反映。店員當場將水壺收走，但未告知水中添加的成分。