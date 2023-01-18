餐館「臨時工」清潔劑當果汁上枱 7人誤飲送院洗胃

浙江嘉興海寧市一名女子周一與家人和朋友一行7人到一家餐館用膳，期間女子的丈夫喝下一口果汁後，發現味道怪異，叫大家不要喝，但大家都「不信邪」馬上嘗一口。女子表示，喝下後感到喉嚨十分難受，丈夫找侍應取來果汁包裝一看，竟然是地板清潔劑！

「臨時工」稱視力不好沒看清楚

內地「極目新聞」引述女子表示，當下馬上質問侍應為何將地板清潔劑當果汁給客人喝，侍應回應稱，老闆娘回鄉，自己是老闆娘的妹妹，臨時來店裡幫忙，「我眼睛不好、視力不好，我沒有看清楚」，指地板清潔劑的包裝看起來很像果汁。女子批評，該名「臨時工」一直都沒有道歉，「沒有一句對不起」，自己隨即報警，一行7人全部由救護車送院洗胃。報道指，當事人經治療後已經出院，身體無大礙。

海寧市許村派出所表示，正在處理事件，當事雙方將商討治療費用等問題。

網民：這都能喝下去，新冠後失去味覺嗎？

網民紛紛表示，「還好人沒事」，又揶揄「臨時工」是用人單位出事時的「經典借口」，試圖推卸大部分責任。也有網民認為當事人的做法不可思議，「這一家人怕不是，一個人喝出不對勁，然後輪著品嘗確認吧」、「這都能喝下去，那也是一群人才」、「是因為新冠後失去味覺了嗎」、「飲料味道和洗潔精的味道分不出來嘛？再說了喝到嘴裡不對也會吐出來啊」。有網民就表示，一些清潔劑的果汁味道幾可亂真，「我買的清潔劑是蜜桃味道的。就像蜜雪冰城那個蜜桃果飲。每次刷碗都聞著好香」。