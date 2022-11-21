餓了麼外賣員送餐期間猝死 平台與外判商拒負責 被判賠157萬

疫情下堂食難，外賣成為許多「無飯家庭」的不二之選，外賣平台生意節節上升，惟外賣員一旦在送餐過程中出事，被認為屬「自僱」的外賣員權益如何保障？北京一名外賣員早前在凌晨送餐期間突然腦幹出血，倒地數小時無人發現，最終失救死亡，留下3張未完成訂單。死者家屬認為外賣平台「餓了麼」理應能發現外賣員送餐異常情況及時施救，對死者的死責無旁貸，入稟索償200多萬元(人民幣，下同)，惟餓了麼強調平台只是作為「中間人」提供送餐資料，對外賣員的死無任何責任，應由負責招聘管理外賣員的外判商負責。外判商則辯稱，與死者之間只是「靈活就業關係」，但法院最終認定雙方屬僱傭關係，公司要對外賣員的死負70%責任，而平台則因相關處理機制不完善，要負20%責任。外判商和平台被判合共賠償157萬元。

死者在去年5月19日凌晨接了4張單，但最終只送了一單。(互聯網)

北京傳媒報道，姓劉死者去年5月19日凌晨12時許至1時半左右接了4張訂單，但在1時03分送完第一張單之後，餘下3張訂單都未完成配送，並於2時26分至5時21分之間被取消。當日清晨6時許，朝陽區某小區街坊發現劉男倒斃於單元門外。

家屬指責餓了麼「應救 能救 卻未救」

家屬入稟法院向餓了麼索償，指該平台作為僱主，且擁有強大運算法和定位系統，能夠實時掌握外賣員送餐路線和位置，完全有能力對外賣員送餐過程中的異常行為作出預警和救助，但「應救、能救，卻未救」，應承擔賠償責任。不過，餓了麼向法院提出申請追加被告，指平台外賣工作外判予一間信息技術公司負責。家屬隨之亦要求該公司承擔賠償責任。

外判商辯外賣員自行接單配送 死亡不應由公司負責

法院同意追加被告。餓了麼與外判商均在審訊中辯稱，對死者的死亡沒有過錯、責任。其中餓了麼強調「只是提供信息居間服務」，並不實際經營任何配送服務，對劉男的死亡沒有過錯，不應承擔責任。外判商則稱，與劉男簽署書面合作協議後，劉男就自行下載外賣App，自行接單、配送，工作時間、地點等都由劉男自行決定，且公司已為其買保險，其死亡自有保險賠償，公司不應再承擔其他賠償責任。

法院：外判商對員工培訓、出糧 符合僱傭關係特徵

朝陽區法院審理後認為，外判商與劉男之間的「合作關係」，符合僱傭關係特徵，包括提供在職培訓、為員工繳交法律規定相關稅款、支付報酬，故外判商作為僱主，對劉男的勞務活動有直接關係，劉男在配送過程中死亡，應由外判商承擔70%責任。至於餓了麼，作為平台營運主體，能實時掌握劉男配送情況，但顯然在配送異常情況的發現、跟進、處理機制上，以及將異常信息及時回饋予配送人員所屬配送公司方面，都有不完善之處，導致劉男的異常情況未能得到及時處理，故應當承擔20%責任。

法院同時認為，劉男應對自己身體狀況有充分、全面了解，感不適時應及時停止超負荷接單，避免意外發生，故應負10%責任。

法院最終判餓了麼和外判商合共賠償157萬元。連同意外保險賠償60萬元，家屬合共獲賠217萬元。

