首季GDP增5.4%三頭馬車均勝預期 「關稅戰改變不了中國經濟持續向好」

內地周三公布首季經濟數據，首季GDP按年增長5.4%，高於市場預期的5.2%，按季增長1.2%，「三頭馬車」數據也勝預期。儘管今回數據尚未反映關稅戰的影響，但國家統計局副局長盛來運強調，美國加徵高額關稅改變不了中國經濟持續長期向好的大勢。

除了GDP增長超預期，三頭馬車數據亦向好，首季社會消費品零售總額按年增長4.6%，比去年全年加快1.1個百分點。規模以上工業增加值按年增長6.5%，比去年全年加快0.7個百分點。城鎮固定資產投資按年增4.2%，比去年全年加快1個百分點。至於首季全國城鎮調查失業率則為5.3%。