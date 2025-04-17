首季GDP增5.4%三頭馬車均勝預期 「關稅戰改變不了中國經濟持續向好」

內地周三公布首季經濟數據，首季GDP按年增長5.4%，高於市場預期的5.2%，按季增長1.2%，「三頭馬車」數據也勝預期。儘管今回數據尚未反映關稅戰的影響，但國家統計局副局長盛來運強調，美國加徵高額關稅改變不了中國經濟持續長期向好的大勢。
除了GDP增長超預期，三頭馬車數據亦向好，首季社會消費品零售總額按年增長4.6%，比去年全年加快1.1個百分點。規模以上工業增加值按年增長6.5%，比去年全年加快0.7個百分點。城鎮固定資產投資按年增4.2%，比去年全年加快1個百分點。至於首季全國城鎮調查失業率則為5.3%。
若只計及3月份，社會消費品零售總額按年增長5.9%，高於市場預期的4.3%。規模以上工業增加值按年增長7.7%，高於市場預期的5.9%。3月全國城鎮調查失業率為5.2%。
盛來運在發布會上表示，「總的來看，一季度，隨著各項宏觀政策繼續發力顯效，國民經濟起步平穩、開局良好，延續回升向好態勢，創新引領作用增強，發展新動能加快培育壯大」。他補充，但也要看到當前外部環境更趨複雜嚴峻，國內有效需求增長動力不足，經濟持續回升向好基礎還需鞏固；下階段要實施好更加積極有為的宏觀政策，做大做強國內大循環，充分激發各類經營主體活力，積極應對外部環境的不確定性，推動經濟運行穩中有進、持續向好。
處於消費結構升級的關鍵階段
被問到美國對華加徵關稅，會否影響國內生產總值增長5%左右的目標。盛來運表示，短期而言，美國加徵高額關稅會對國家外貿和經濟帶來一定壓力，但改變不了中國經濟持續長期向好的大勢，指中國經濟基礎穩、韌性強、潛力大，有底氣、能力及信心應對外部挑戰，實現既定發展目標。盛來運又表示，國家的經濟有基礎、內需有支撐，經濟發展的基礎底盤穩、基礎牢，國家的人均GDP剛超過1.3萬人民幣，正處於消費結構升級的關鍵階段，支撐中國經濟持續發展，認為沒有理由不對中國經濟後期走勢以及發展前景充滿信心。