首艘國產大型郵輪計劃5月底下水 力爭年內交付

首艘國產大型郵輪即將問世！《中國新聞周刊》引述國產大型郵輪製造商中國船舶集團(下稱「中船集團」)上海外高橋造船有限公司指出，目前只以編號「H1508船」為名的首艘國產大型郵輪，工程進度已超過87%，計劃於今年5月底出塢，7月開啟試航，力爭11月完成郵輪命名並在今年底交付，而第二艘國產大型郵輪已於去年8月正式開工建造，第三艘國產郵輪亦在設計中。

首艘國產大型郵輪將由嘉年華集團營運

報道介紹，中船集團2013年10月啟動國產郵輪項目，經多方洽談後，選擇與全球最大郵輪運營商嘉年華集團(Carnival)合作。2015年10月13日，中船集團、中投公司、嘉年華集團、意大利芬坎蒂尼集團(Fincantieri S.p.A.，歐洲最大造船公司)、英國勞氏船級社(Lloyd's Register of Shipping，船舶界權威認證機構)和上海市寶山區政府聯合發布《郵輪產業六方合作共同宣言》，由中船集團負責建造郵輪、嘉年華集團負責郵輪營運及管理，芬坎蒂尼集團負責郵輪的設計論證，勞氏船級社負責郵輪的品質管理，寶山區政府負責完善吳淞口郵輪碼頭。

已簽6艘訂單 總價45億美元

2017年，中船集團與嘉年華集團、芬坎蒂尼集團簽署中國首艘國產大型郵輪建造備忘錄協議(MOA)，由中船集團聯合嘉年華集團等組建的郵輪船東運營合資公司，向中船集團與芬坎蒂尼合資組建的郵輪建造公司落單，訂造2艘13.5萬噸(Vista級)大型郵輪。與此同時，郵輪船東運營合資公司擁有另外4艘大型郵輪訂單選擇權。

相關資料顯示，中國承建的該兩艘郵輪，單價為7.5億美元，意味「2+4」艘郵輪訂單若全部完成，總價將達45億美元。在2018年首屆中國國際進口博覽會，中船集團與嘉年華集團、芬坎蒂尼集團的合資公司，正式簽訂「2+4艘」Vista級大型郵輪合同。2019年10月18日，編號為H1508的中國首製大型郵輪正式動工建造。