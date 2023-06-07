首艘國產大型郵輪順利出塢　24層樓高的「移動海上城市」年底完工交付

據悉，早在6月1日凌晨起，「愛達·魔都號」已開啟了為期6天的注水起浮、位移和出塢作業，期間，通過船體傾斜試驗對整船的重量重心和穩性進行測定。

大陸首艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」，6日在中國船舶旗下上海外高橋造船2號船塢順利出塢。據悉，該船將全面開啟碼頭系泊試驗、出海試航和命名交付的決戰週期，預計今年底完工交付、明年正式營運。

預計明年正式運營

「愛達·魔都號」白色塗裝、流線型船體、船身塗裝「敦煌飛天彩帶」，寓意「從上海出發，愛達世界」。自2019年10月18日首艘國產大型郵輪正式開工點火起，三年多來，項目工程穩步推進，截至目前，總體進度達到93%以上，內裝進度達到85%以上，預計將於今年底完工交付、明年正式運營。運營方中船嘉年華郵輪首席執行官陳然峰表示，首艘國產大型郵輪交付後，將從上海出發，執航日本及東南亞航線。

該船長323.6公尺，寬37.2公尺，總噸13.55萬噸，給人的第一印象就是「大」。除了體量大，它區別於其他大型船舶的突出特點還有功能「全面」。24層樓高，擁有2,826間艙室，可容納6,500多人，船上豪華酒店、影院劇場、水上樂園一應俱全，如同一座「移動的海上城市」。

這艘大型郵輪擁有136個系統，2萬多套設備。零部件數量高達2,500萬個，相當於5架C919陸產大飛機、13輛復興號高鐵列車的工程物量。電纜佈置長度達到4,300公里，相當於上海至拉薩的鐵路距離。

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