香港三度獲贈大熊貓　新一對居港國寶叫乜名好

香港回歸27年之際，中央再向香港贈送大熊貓，預計幾個月後就會抵達，成為香港大家庭的新成員。27年來，中央三度向香港贈送國寶，讓我們一起回顧這些溫暖可愛的瞬間。

文章出處：「當代中國」網站

1999年｜「安安」「佳佳」來港 刷新長壽紀錄

1997年，中央政府決定向香港贈送一對大熊貓。大熊貓「安安」和「佳佳」於1999年5月正式與市民見面。雌性「佳佳」來港時已經20歲，曾在內地先後誕下5胎共6名子女，所以又有「英雄母親」的稱號；而「安安」則比伴侶年輕8歲，12歲來港。

兩隻大熊貓在海洋公園成長和生活，給港人帶來不少歡樂回憶，先後於2016年和2022年離世。「安安」去世時35歲，相當於人類年齡的105歲，成為全球在人類照顧下最長壽的雄性大熊貓。「佳佳」去世時38歲，相當於人類的114歲，打破健力士世界紀錄，成為「全球圈養的最長壽大熊貓」。