香港三度獲贈大熊貓　新一對居港國寶叫乜名好

香港回歸27年之際，中央再向香港贈送大熊貓，預計幾個月後就會抵達，成為香港大家庭的新成員。27年來，中央三度向香港贈送國寶，讓我們一起回顧這些溫暖可愛的瞬間。
文章出處：「當代中國」網站
1999年｜「安安」「佳佳」來港 刷新長壽紀錄
1997年，中央政府決定向香港贈送一對大熊貓。大熊貓「安安」和「佳佳」於1999年5月正式與市民見面。雌性「佳佳」來港時已經20歲，曾在內地先後誕下5胎共6名子女，所以又有「英雄母親」的稱號；而「安安」則比伴侶年輕8歲，12歲來港。
兩隻大熊貓在海洋公園成長和生活，給港人帶來不少歡樂回憶，先後於2016年和2022年離世。「安安」去世時35歲，相當於人類年齡的105歲，成為全球在人類照顧下最長壽的雄性大熊貓。「佳佳」去世時38歲，相當於人類的114歲，打破健力士世界紀錄，成為「全球圈養的最長壽大熊貓」。
2007年｜「樂樂」「盈盈」由港人命名
2007年，香港回歸十周年之際，中央政府又贈送香港第二對大熊貓，兩只大熊貓都是2005年出生，來自四川臥龍自然保護區。跟「佳佳」和「安安」不同，這一對大熊貓是由港人命名的。當時民政事務局舉辦了「大熊貓命名活動」，共收集到6,700對名字。
按統計顯示，「樂樂」是最多參加者鍾愛的名字，超過1,000人提議「樂樂」。而評審團認為「盈盈」是「樂樂」最佳配搭，最終選中這一對名字，象徵香港繁榮歡「樂」，經濟豐「盈」。目前一對大熊貓仍然生活在海洋公園。
2024年｜中央再贈大熊貓 掀命名熱潮
適逢回歸27年，中央再次贈送大熊貓給香港，港府將於數天內率團到四川商討籌備工作及細節。新的大熊貓會叫甚麼名字呢？回顧以往，「安安、佳佳」來港前已有名字，「盈盈、樂樂」來港時則只有一組號碼，後來由市民投票選出名字。
取名「治治」和「興興」？
到底大熊貓的名字是如何決定的呢？有成都大熊貓繁殖基地工作人員透露，目前國際通用的大熊貓族譜是由國際統一編號，每隻熊貓會分配到一個獨一無二的號碼，相當於人類的身份證號碼。
大熊貓寶寶仍在飼養員照料下時，一般會以乳名命名以便分辨。但乳名只是小名，等大熊貓長大一些，就會透過公開徵集、官方發布等不同方式為大熊貓確定正式名字，並納入族譜。
有團體表示，建議取名「治治」和「興興」，以此體現特區「由治及興」。有市民就建議：「疫情曾為香港帶來不小打擊，如果叫做健健、康康，相信是不少港人的願望！」
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