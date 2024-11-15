香港中美論壇︱謝鋒：中美關係站在新歷史起點　對抗將導致大動盪大分裂大災難

中國駐美大使謝鋒表示，中美合作能「辦成事、辦好事、辦大事」，中美對抗將導致大動盪、大分裂和大災難，現時雙方關係又站在新的歷史起點上，他引述國家主席習近平說，希望雙方加強對話溝通，妥善管控分歧，走出一條新時期中美正確相處之道，重申兩國關係穩定，可持續發展符合兩國共同利益。
謝鋒：中美衝突對抗的代價誰都不可承受
謝鋒在香港中美論壇以視像致辭，表示中美衝突對抗的代價誰都不可承受，中美各有關切，可通過平等協商尋求解決方法，強調雙方要確立對話而非對抗，加強各層級和各領域的對話，消除誤解誤判。他說中方對話的大門始終敞開，願意與美方做夥伴和朋友，希望美方與中方相向而行，妥善管控分歧，中美不能重複大國衝突的舊歷史。
打「台灣牌」只會引火自焚
謝鋒說，中國沒有超越或取代美國的規劃，但美國亦不要有遏制打壓中國的打算，應聚焦共同利益，不能只關注分歧，要尊重彼此核心利益和重大關切。他提到，台灣問題是中國核心利益中的核心，中美關係政治基礎中的基礎，是可能引發衝突對抗的最大爆發點，打「台灣牌」只會引火自焚，應言行一致恪守一中原則和中美三個聯合公報，旗幟鮮明反對「台獨」。謝鋒又說中美合作從不是你輸我贏的零和遊戲，地球容得下中美各自發展，共同繁榮。
謝鋒又提到香港，指出香港有背靠祖國、面向世界的獨特地位和優勢，今日正處於由治及興的新階段，香港與美國利益聯繫深厚，保持香港繁榮穩定符合中美共同利益，應努力擦亮香港作為國際金融、貿易、航運中心的「金字招牌」。
原文刊登於 香港電台