香港中美論壇︱謝鋒：中美關係站在新歷史起點　對抗將導致大動盪大分裂大災難

中國駐美大使謝鋒表示，中美合作能「辦成事、辦好事、辦大事」，中美對抗將導致大動盪、大分裂和大災難，現時雙方關係又站在新的歷史起點上，他引述國家主席習近平說，希望雙方加強對話溝通，妥善管控分歧，走出一條新時期中美正確相處之道，重申兩國關係穩定，可持續發展符合兩國共同利益。

謝鋒：中美衝突對抗的代價誰都不可承受

謝鋒在香港中美論壇以視像致辭，表示中美衝突對抗的代價誰都不可承受，中美各有關切，可通過平等協商尋求解決方法，強調雙方要確立對話而非對抗，加強各層級和各領域的對話，消除誤解誤判。他說中方對話的大門始終敞開，願意與美方做夥伴和朋友，希望美方與中方相向而行，妥善管控分歧，中美不能重複大國衝突的舊歷史。