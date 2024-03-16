香港人於深圳覆診慢性病只要100人民幣　長者醫療劵跨境都用得

近年港人北上消費已成大趨勢，除了吃喝玩樂，原來部份香港人在深圳只需花費人民幣100元便可覆診睇醫生？哪些人符合資格？Bowtie團隊為你詳述「支援粵港澳大灣區醫院管金局病人先導計劃」。
「支援粵港澳大灣區醫院管金局病人先導計劃」是甚麼？
為照顧因疫情期間的強制檢疫措施，而無法如常往來香港與內地的醫院管理局病人，香港特別行政區政府在2020年11月推出對居粵之醫管局長期覆診港人特別支援計劃，委託香港大學深圳醫院為居於大灣區、已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的病人，提供受資助的跟進診症服務。
隨着疫情持續紓緩及兩地通關復常，現有的特別支援計劃已於2023年5月9日完結。特別支援計劃推出以來反應正面，政府參考特別支援計劃的經驗，認為有關安排有助支援於大灣區居住的香港市民的醫療需要，因此緊接於2023年5月10日推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，讓居於大灣區的合資格香港市民可繼續於港大深圳醫院接受資助診症服務，以照顧他們的慢性病患的醫療需要。
先導計劃並非醫管局的項目，旨在為支援居於大灣區的香港市民的醫療需要提供多一個選擇。
在先導計劃下，已參與的合資格人士每次接受港大深圳醫院門診診症服務只需繳付人民幣100元的費用，餘下費用差額則由先導計劃資助。每名合資格人士的資助額為人民幣2,000元，使用期至2024年3月31日；超出資助額的費用需要由病人直接支付予港大深圳醫院。
參加計劃有什麼資格？
如欲參與「支援粵港澳大灣區醫院管金局病人先導計劃」，需符合以下條件：
- 為符合資格人士，並已預約醫管局指定的專科門診或普通科門診於2020年2月17日至2024年3月31日期間覆診的慢性病患者，可選擇在2024年3月31日或之前到港大深圳醫院指定的診療中心接受資助的診症服務。
- 符合資格人士之定義為：
- 持有根據《人事登記條例》(第 177 章) 所簽發香港身份證的人士，但若該人士是憑藉其已獲入境或逗留准許而獲簽發香港身份證，而該准許已經逾期或不再有效則除外；
- 身為香港居民的11 歲以下兒童；或
- 醫院管理局行政總裁認可的其他人士
- 此先導計劃並無任何居住地的限制或要求。
計劃適用於哪些門診？
「支援粵港澳大灣區醫院管金局病人先導計劃」適用的門診分科包括：
- 普通科門診
- 麻醉科（痛症科門診）
- 心臟外科
- 臨床腫瘤科
- 耳鼻喉科
- 眼科
- 婦科
- 內科
- 神經外科
- 產科
- 矯形及創傷外科（骨科）
- 兒科
- 外科
如何參加？
已參加支援計劃的病人
- 如欲參加先導計劃，可向港大深圳醫院提出並填妥「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃-確認回條」以完成相關手續
- 如果病人的資料有所更新，則需要重新遞交申請
未曾參與支援計劃的合資格病人
- 必須閱讀參與者須知，並填妥有關的申請表，連同所需證明文件及醫管局指定的專科門診或普通科門診預約便條（如可提供）向港大深圳醫院提出申請。
- 除親身遞交，病人亦可掃描微信二維碼（只供內地使用），透過微信手機程式提出申請。詳情可參閱港大深圳醫院網頁
- 港大深圳醫院會將有關的申請表及文件以加密形式發送資料到電子健康紀錄統籌處及醫管局作核實身份、參與資格、豁免收費資格﹙如適用﹚及處理相關授權事宜。當中包括申請登記電子健康紀錄互通系統（如適用）及提出查閱資料要求，並授權港大深圳醫院收取及使用有關其電子健康紀錄的複本，以讓相關的醫護人員為其提供合適的醫護服務
- 申請登記電子健康紀錄互通系統乃屬自願性質，病人亦可選擇委託在港親友前往醫管局按既定機制提出索取醫療病歷的申請並轉交病人，用以參與先導計劃
- 港大深圳醫院將在收到相關部門核實通知及病人醫療紀錄後，為病人安排診症時間
- 病人到港大深圳醫院應診時需出示有關申請文件及所需證明文件以供核對身份
- 港大深圳醫院將根據患者在香港醫管局的覆診預約排期情況、以及結合醫院門診安排，為患者安排就診，而非按「先登記先得」的原則排期
香港長者的醫療券能在深圳使用嗎？
可以。合資格的長者可以使用香港醫療券，支付港大深圳醫院指定科室提供的門診醫療護理服務的費用，以及香港大學深圳醫院華為荔枝苑社區健康服務中心提供的門診醫療護理服務的費用。
此外，港府於2024年2月19日宣布，將會把7間位於粵港澳大灣區的醫療機構納入「長者醫療券大灣區試點計劃」，讓合資格的香港長者在大灣區使用醫療券時有更多服務點選擇，包括：
- 提供綜合服務（全部均有提供牙科服務）
- 位於廣州巿的中山大學附屬第一醫院
- 位於南沙的中山大學附屬第一醫院南沙院區
- 位於中山巿的中山陳星海中西醫結合醫院
- 位於東莞巿的東莞東華醫院
- 位於深圳巿的深圳新風和睦家醫院
- 只提供牙科服務
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- 位於深圳巿羅湖區的深圳愛康健口腔醫院
- 位於深圳巿福田區的深圳紫荊口腔門診部／深圳朱勝吉口腔門診部
在上述7間試點醫療機構使用醫療券報銷的服務範圍，與在港大深圳醫院的大致相同，長者在指定診療中心／醫技科室接受門診醫療護理，可使用醫療券支付相關服務費用。
須留意，醫療券的適用範圍並不包括住院服務、須預先繳費的醫療服務及日間手術程序，亦不可用於單純購買物品、藥物、醫療儀器和用品，亦不可兌換現金。
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