香港人於深圳覆診慢性病只要100人民幣　長者醫療劵跨境都用得

近年港人北上消費已成大趨勢，除了吃喝玩樂，原來部份香港人在深圳只需花費人民幣100元便可覆診睇醫生？哪些人符合資格？Bowtie團隊為你詳述「支援粵港澳大灣區醫院管金局病人先導計劃」。

「支援粵港澳大灣區醫院管金局病人先導計劃」是甚麼？

為照顧因疫情期間的強制檢疫措施，而無法如常往來香港與內地的醫院管理局病人，香港特別行政區政府在2020年11月推出對居粵之醫管局長期覆診港人特別支援計劃，委託香港大學深圳醫院為居於大灣區、已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的病人，提供受資助的跟進診症服務。

隨着疫情持續紓緩及兩地通關復常，現有的特別支援計劃已於2023年5月9日完結。特別支援計劃推出以來反應正面，政府參考特別支援計劃的經驗，認為有關安排有助支援於大灣區居住的香港市民的醫療需要，因此緊接於2023年5月10日推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，讓居於大灣區的合資格香港市民可繼續於港大深圳醫院接受資助診症服務，以照顧他們的慢性病患的醫療需要。

先導計劃並非醫管局的項目，旨在為支援居於大灣區的香港市民的醫療需要提供多一個選擇。

在先導計劃下，已參與的合資格人士每次接受港大深圳醫院門診診症服務只需繳付人民幣100元的費用，餘下費用差額則由先導計劃資助。每名合資格人士的資助額為人民幣2,000元，使用期至2024年3月31日；超出資助額的費用需要由病人直接支付予港大深圳醫院。