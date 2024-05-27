香港去台北 飛機餐打包 印尼遊客帶燒味雙拼入境罰5萬

一名由本港前往台灣的印尼籍遊客，入境時被檢疫犬發現行李內有違禁品，但並非一般人想像的毒品之類，而是港人常吃的「燒味雙拼」。該遊客最終被罰款20萬台幣(約4.9萬港元)，但因交不出罰款，而被遣返。

當地農業部動植物防疫檢疫署桃園分署表示，該名印尼籍遊客於上月30日從香港飛往台灣，在桃園機場被檢疫犬「舉報」，相關人員檢查後發現事主的手提行李內有餐盒，裡面是有雞肉和豬肉的「燒味雙拼」，調查後得知是事主打包的「飛機餐」。署方強調，無論是飛機或郵輪上的餐點也算「境外產品」，故亦受到檢疫規定限制，提醒民眾切勿隨意把飛機餐打包。據報該名遊客因交不出20萬台幣，須由移民署將他遣返。