香港去台北 飛機餐打包 印尼遊客帶燒味雙拼入境罰5萬

一名由本港前往台灣的印尼籍遊客，入境時被檢疫犬發現行李內有違禁品，但並非一般人想像的毒品之類，而是港人常吃的「燒味雙拼」。該遊客最終被罰款20萬台幣(約4.9萬港元)，但因交不出罰款，而被遣返。
當地農業部動植物防疫檢疫署桃園分署表示，該名印尼籍遊客於上月30日從香港飛往台灣，在桃園機場被檢疫犬「舉報」，相關人員檢查後發現事主的手提行李內有餐盒，裡面是有雞肉和豬肉的「燒味雙拼」，調查後得知是事主打包的「飛機餐」。署方強調，無論是飛機或郵輪上的餐點也算「境外產品」，故亦受到檢疫規定限制，提醒民眾切勿隨意把飛機餐打包。據報該名遊客因交不出20萬台幣，須由移民署將他遣返。
多國均禁或限制肉乾等肉類入境
其實桃園機場的入境路線上，沿路已設置告示牌，展示「經常誤攜入境」的違規食品，入境人士應多加注意，把握在進入「綠線區」之前的最後機會，丟棄有關物品，就不會受罰。事實上，全球多個國家及地區都禁止旅客帶肉類入境，包括日本、澳洲及新西蘭等，而歐盟及美國等亦有限制。
臘腸雞仔餅溫泉蛋種子禁入境
根據台灣農業部動植物防疫檢疫署資料，以下動植物產品無論手提或寄艙均不得入境，包括新鮮蔬果、土壤、附著土壤之植物以及活昆蟲等。肉類產品亦不得攜帶入境，旅客常誤帶的包括肉乾、香腸、臘腸、鳳爪、燕皮、雞仔餅、含肉類成分的杏仁餅、含肉類的月餅、沒吃完的飛機餐、含肉類的鳳凰卷、燒餅、肉鬆蛋捲、粽、火鍋湯底、含肉寵物食品。此外，未全熟的蛋如溫泉蛋、鮮奶、內臟、血液；未加工的骨骼、角、毛皮及羽毛等動物產品，以及有發芽能力的植物、豆類和種子等亦不得入境，詳情可向有關方面查詢。