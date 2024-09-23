香港回憶鬼節篇｜橫頭磡人頭橫落？秀茂坪何解叫掃墓坪？

農曆七月，鬼門關開。香江舊城，鬼話連篇。香港地名，蘊含不少猛鬼傳說：死過人的地方，「大吉利是」的地名諧音，疑幻似真的撞鬼奇聞，交織出無數的都市傳說。其中以下兩個地方：橫頭磡和秀茂坪（掃墓坪），傳言都是香港猛鬼之地。無獨有偶，它們的靈異怪談，都離不開日佔時期「三年零八個月」的黑暗歲月。
文章出處：「當代中國」網站
橫頭磡｜日軍斬首集中營 頭顱橫落石磡？
說到香港最恐佈地名，橫頭磡一定榜上有名，皆因「橫頭磡」這三字，就非常立體地描繪出「人頭被砍下，橫落石磡上」的真實畫面，單是聯想已令人毛骨悚然。
有指「橫頭磡」一名的由來，與香港淪陷的歷史有關。相傳在日佔時期，日本在樂富（舊稱「老虎岩」）及黃大仙之間一座小山上，興建了一座囚押反日份子的集中營。此處軍官拷問手段以兇殘見稱，嚴刑逼供後，更會把罪犯斬首示眾。進入此地，九死一生。
含冤莫白的哀號，頭顱橫飛的定格，死不冥目的冤魂，為「橫頭磡」這個地方烙下永不磨滅的歷史傷疤。
事實上，橫頭磡徙置區本身亦為陰地，前身是「曬魚石墳場」，後來改稱「新九龍四號墳場」。及至1949年，港英政府限令把墳墓遷走，墳場永久停用。為應付戰後人口急增，政府才於橫頭磡興建徙置屋邨。
有傳橫頭磡居民為求安心，自發集資籌建如今位於橫頭磡停車場附近的「福德祠」，超渡日佔時期含恨枉死的鬼魂，每逢盂蘭節都會舉辦大型祭祀活動。有指因為香火鼎盛，該區才沒怪事發生。
不過傳言歸傳言。根據《漫遊九龍屋邨》一書，橫頭磡「福德祠」，其實是由發生過火災的馬仔坑村搬過來，福德祠供奉的是有「福德伯公」之稱的土地公。廟宇1980年在政府准許下，由潮州籍村民合資興建。
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秀茂坪｜掃墓坪是譯音惹的禍？618雨災奪71命
秀茂坪，又被人稱作「掃墓坪」。雖然這裏嚴格上沒做過正式墳場，只是地埋上鄰近前身是「九龍七號墳場」的順利邨；但秀茂坪死過不少人，是不爭的事實。
秀茂坪本來叫作「蘇茅坪」，即是長滿了蘇茅草的平原。清朝時，沙田客家才子許永慶和羅文祥創作的鄉村歌謠《新界九約竹枝詞》，亦記載了「蘇茅坪」一名：「春遊忽到蘇茅坪、睇見牛頭角又生」。
而「蘇茅坪」之所以變成「掃墓坪」，原是譯音惹的禍。據悉香港開埠後，英國人把蘇茅坪翻譯為「So Mau Ping」，讀起來與「掃墓坪」的粵音相似，令此地多了一個負面稱呼。
與上述介紹的橫頭磡一樣，掃墓坪的陰森，離不開日軍的惡行。傳聞此地在日佔期間，曾淪為日軍的刑場，整個山頭埋葬了不少無主孤魂。
不過真正讓秀茂坪變成名義上的「掃墓坪」，是1972年的「六一八雨災」。當年6月18日，秀茂坪因持續暴雨，引發嚴重的山泥傾瀉，把翠屏道雞寮一帶近百間木屋掩埋，造成71人喪生，成為香港歷史上死亡人數最多的雨災。
相傳奪命雨災後。有人在雨中看到一母親為孩子擦臉，上前遞出雨傘，卻驚見二人五官不斷流出泥沙；區內的金茂坪戲院更被指是遊魂藏身處，有人包場看戲，作伴的人卻看到全院滿座……由於鬧鬼不斷，即使名字雅化成「秀茂坪」，似乎亦擺脫不了「掃墓坪」的陰霾。
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