香港回憶鬼節篇｜橫頭磡人頭橫落？秀茂坪何解叫掃墓坪？

橫頭磡｜日軍斬首集中營 頭顱橫落石磡？

說到香港最恐佈地名，橫頭磡一定榜上有名，皆因「橫頭磡」這三字，就非常立體地描繪出「人頭被砍下，橫落石磡上」的真實畫面，單是聯想已令人毛骨悚然。 有指「橫頭磡」一名的由來，與香港淪陷的歷史有關。相傳在日佔時期，日本在樂富（舊稱「老虎岩」）及黃大仙之間一座小山上，興建了一座囚押反日份子的集中營。此處軍官拷問手段以兇殘見稱，嚴刑逼供後，更會把罪犯斬首示眾。進入此地，九死一生。

有傳橫頭磡居民為求安心，自發集資籌建如今位於橫頭磡停車場附近的「福德祠」，超渡日佔時期含恨枉死的鬼魂，每逢盂蘭節都會舉辦大型祭祀活動。有指因為香火鼎盛，該區才沒怪事發生。 不過傳言歸傳言。根據《漫遊九龍屋邨》一書，橫頭磡「福德祠」，其實是由發生過火災的馬仔坑村搬過來，福德祠供奉的是有「福德伯公」之稱的土地公。廟宇1980年在政府准許下，由潮州籍村民合資興建。 延伸閱讀：盂蘭節源自孝子故事 超渡亡魂化解孽障

秀茂坪｜掃墓坪是譯音惹的禍？618雨災奪71命

秀茂坪，又被人稱作「掃墓坪」。雖然這裏嚴格上沒做過正式墳場，只是地埋上鄰近前身是「九龍七號墳場」的順利邨；但秀茂坪死過不少人，是不爭的事實。 秀茂坪本來叫作「蘇茅坪」，即是長滿了蘇茅草的平原。清朝時，沙田客家才子許永慶和羅文祥創作的鄉村歌謠《新界九約竹枝詞》，亦記載了「蘇茅坪」一名：「春遊忽到蘇茅坪、睇見牛頭角又生」。 而「蘇茅坪」之所以變成「掃墓坪」，原是譯音惹的禍。據悉香港開埠後，英國人把蘇茅坪翻譯為「So Mau Ping」，讀起來與「掃墓坪」的粵音相似，令此地多了一個負面稱呼。