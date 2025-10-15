香港女遊客疑醉倒台北車站遭公然性侵　通緝犯當場被捕　台鐵稱將加強巡邏

事發於下午4時許，因正值連假期，車站內有大量旅客，一名女子疑因喝醉倒在車站大廳，隨後遭44歲疑犯邱姓男子拖到牆角邊性侵，過程超過十分鐘，惟附近並無鐵路警察巡邏，旁邊其他露宿者及路過民眾亦無人施援。一名外籍遊客發現並報警，警方接報後趕至現場並逮捕疑犯，並揭發其為通緝犯。

據台灣媒體報道，目擊案件並拍下過程的馬來西亞籍大學生表示，當時本在車站二樓等朋友，卻發現涉案男子突然出手拖走女受害人到牆邊性侵，於是錄影蒐證，並請同行的台灣朋友協助到鐵路警察局台北分駐所報警。

當鐵路警察抵達現場時，邱男早已逃跑，當地警方經調閱閉路電視畫面將其逮捕歸案，並查出其通緝犯身分，有盜竊前科，去年被判入獄6個月，雖可以繳納罰款代替，但因其未有理會而遭通緝，今次落網後已即時入獄；而案中香港女受害人則酒醒後才知遭性侵，已送院驗傷提告。

負責管理台北車站的台鐵昨日發聲明指對事件表示遺憾，強調正全力配合警方調查，已與鐵路警察局召開會議，提出改善措施並加強巡邏，包括增加車站大廳、月台、廁所等位置的巡邏次數。