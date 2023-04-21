香港教區主教周守仁盼與內地教會共融

抵京訪問的天主教香港教區主教周守仁，今日將結束5天的行程。他昨晨在北京教區主教座堂的彌撒發表講話，指「天主是合一的神，不是分裂的神」，所以很期望香港和北京兩個教區，香港與內地教會能夠合一共融。他又表示，教宗方濟各推動教會同道偕行的精神，主教、神父、修女和教友同為天主的子民，要學懂互相聆聽和尊重。

負責主持彌撒的中國天主教愛國會主席、北京總教區主教李山祈求，香港和北京教區能按天主的旨意發展。教友在彌撒上為周守仁祈禱，祝願他帶領香港教區和諧發展，又為香港和北京教區祈禱，「增進兩地兄弟友誼及友好交流，積極發揮教會優勢，勇於擔當社會責任，致力於社會安定和諧，公平正義，共同促進中華民族團結穩定和偉大復興」。有信眾在彌撒後指，歡迎香港和內地教會彼此團結，希望兩地主教有更多交流互動。