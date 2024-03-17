香港深圳機場50分鐘搭船往返　限時搶購1蚊優惠船飛

港深機場有限時優惠！深圳機場碼頭推出乘船往返深港機場碼頭1元船票搶購優惠，由深圳機場直接到香港機場無縫轉機，效率倍增。 文章出處：「當代中國」網站 1元搶購船票 每天共4航班 由2024年3月1日起至3月31日期間，從深圳機場碼頭乘船到香港機場海天碼頭航線，船票只須1元人民幣，航程僅須50分鐘。到港後乘客無須入境，直接進入香港機場控制區，通過安全檢查領取過境退稅後，搭乘機場捷運系統，直接進入香港機場1號客運大樓登機離港。整個過程做到空海聯運、無縫轉機，令乘客旅程更方便。 目前，共有57家航空公司參與深圳機場碼頭空海聯運服務，其中15家航空公司可在碼頭辦理值機手續，33家航空公司可在碼頭辦理行李直掛手續。參與的航空公司將持續更新。

具體如何運作呢？ 深圳機場碼頭 前往香港機場 步驟一：通過「深圳機場碼頭」微信公眾號購買船票 步驟二：於船班出發時刻前60分鐘抵達深圳機場碼頭候船樓1號門，至5-9號售票及值機櫃台進行船票、機票確認，部分航空公司須要提前在深圳機場碼頭辦理值機手續。 可辦理值機的航空公司，乘客在深圳機場碼頭辦理登機證、退稅券，行李直接托運至目的地；未能提供辦理值機的航空公司，則在深圳機場碼頭櫃台辦理資料登記。 步驟三：乘船前往香港機場（海天碼頭），航程約50分鐘。