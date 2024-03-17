香港深圳機場50分鐘搭船往返　限時搶購1蚊優惠船飛

港深機場有限時優惠！深圳機場碼頭推出乘船往返深港機場碼頭1元船票搶購優惠，由深圳機場直接到香港機場無縫轉機，效率倍增。
文章出處：「當代中國」網站
1元搶購船票 每天共4航班
由2024年3月1日起至3月31日期間，從深圳機場碼頭乘船到香港機場海天碼頭航線，船票只須1元人民幣，航程僅須50分鐘。到港後乘客無須入境，直接進入香港機場控制區，通過安全檢查領取過境退稅後，搭乘機場捷運系統，直接進入香港機場1號客運大樓登機離港。整個過程做到空海聯運、無縫轉機，令乘客旅程更方便。
目前，共有57家航空公司參與深圳機場碼頭空海聯運服務，其中15家航空公司可在碼頭辦理值機手續，33家航空公司可在碼頭辦理行李直掛手續。參與的航空公司將持續更新。
具體如何運作呢？
深圳機場碼頭 前往香港機場
步驟一：通過「深圳機場碼頭」微信公眾號購買船票
步驟二：於船班出發時刻前60分鐘抵達深圳機場碼頭候船樓1號門，至5-9號售票及值機櫃台進行船票、機票確認，部分航空公司須要提前在深圳機場碼頭辦理值機手續。
可辦理值機的航空公司，乘客在深圳機場碼頭辦理登機證、退稅券，行李直接托運至目的地；未能提供辦理值機的航空公司，則在深圳機場碼頭櫃台辦理資料登記。
步驟三：乘船前往香港機場（海天碼頭），航程約50分鐘。
未在深圳機場辦理值機手續的旅客，下船後需要在海天碼頭對應的航空公司櫃台辦理相關值機手續。
步驟四：通過安檢檢查後，到退稅櫃台憑退稅券領取現金港幣120元。
步驟五：乘搭旅客捷運系統前往香港機場一號客運大樓登機離港。
香港機場 前往深圳機場碼頭
步驟一：乘機抵達香港機場後，在「深圳機場碼頭」公眾號購票。按「往內地/澳門快船票務處」指示牌前往5樓抵港層E2轉機處的CKS櫃台。
步驟二：在位於E2轉機的「往內地/澳門快船票務」櫃台確認船票並出示行李牌（無須辦理香港入境及海關手續）。
步驟三：搭乘旅客捷運系統前往海天客運碼頭登船。
步驟四：乘船前往深圳機場碼頭。
提前60分鐘辦理手續
值得注意有兩點。
從深圳機場碼頭出發, 在船班計劃開航前60分鐘至深圳機場碼頭人工售票櫃台換取正式紙質船票，計劃開航前60分鐘截止售票，計劃開航前45分鐘停止辦理值機及行李托運服務，而計劃開航前15分鐘則停止檢票。
從香港機場出發，若有行李托運，需在船班計劃開航前至少60分鐘到香港機場抵達位於E2轉機處的【往內地/澳門快船】票務櫃台完成兌換乘船船票和辦理中轉手續；若沒有托運行李，需在船班計劃開航前至少30分鐘香港機場抵達位於E2轉機處的【往內地/澳門快船】票務櫃台完成辦理兌換乘船船票手續。計劃開航前15分鐘停止檢票。
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