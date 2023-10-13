香港要參考？內地高鐵推出「靜音車廂」　規定要戴耳機聽歌、講電話要離開

搭乘大眾運輸，最害怕的就是被乘客發出的噪音干擾，內地高鐵近期在部分列車上，新增了「靜音車廂」，搭乘此車廂的乘客都要遵守多項規定，共同營造出安靜的乘車環境。
可網上預約「靜音車廂席位」
內地鐵路部門在京滬，京廣，成渝高鐵等部分復興號動車組列車上，新設置了靜音車廂，民眾可以透過鐵路12306APP或官網，選擇標記有「靜」字的班次，勾選「請優先為我分配靜音車廂席位」的選項，即可在有餘票的情況下，搭乘靜音車廂。
在靜音車廂內，乘客需要保持安靜，使用各類電子設備時，如聽音樂和看影片，須佩戴耳機或關閉音源外放功能，手機調至靜音或震動狀態、接聽電話或交談時離開車廂。此外，鐵路部門建議，帶着孩童搭乘的家長，不要選擇此車廂。
準備眼罩、耳機、止鼾器等「靜音」商品
為了營造一個安靜的空間，相較於正常的到站廣播，靜音車廂內的音量只有原先的30%至40％，而列車工作人員，會掌握每位旅客的下車資訊，在快到站時提供「一對一」提醒服務，如果睡覺會打鼻鼾也不用擔心，列車上為旅客準備了眼罩、耳機、止鼾器等「靜音」商品。
該車廂推出後，消息瞬間衝上微博熱搜第一，網友給予了一面倒的好評，有些人表示「終於可以在坐長途的時候好好休息了」，也有人提到，希望未來也能提供靜音的臥鋪車廂，還有人打趣說到「以後會有吃泡麵車廂、兒童車廂嗎？」
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