香港邊界走私手機到深圳　犯罪集團用無人機架設跨境線纜　逃稅5000萬元

廣東省高等法院日前發布一宗走私犯罪案例，幾名嫌犯利用無人機架設線纜，從香港走私手機到深圳，累計逃漏稅至少5,000萬元人民幣（約5,510萬港元）。
將較堅固樹木當作錨定點
根據法院消息，余某、林某等人利用遙控無人機，將較爲堅固的樹木當作錨定點，把線纜固定在上頭，形成走私通道，接着由預先安排在香港境內邊界處的人員，利用電機傳動裝置，配合深圳、香港兩地的地勢，將手機滑運走私入境，深圳境內的團夥接收手機後，再利用架設的多段線纜，把貨物運至某社區停車場。
利用這樣的方式，嫌犯一夥人自2020年12月至2021年4月，不斷走私手機入境，經過海關核計，累計逃稅金額達5,000多萬人民幣（約5,510萬港元）。
判處1年至10年不等有期徒刑
廣東省高級人民法院生效判決認爲，被告等人無視法律，逃避海關監管，走私普通貨物入境，行爲均已構成走私普通貨物、物品罪。 裁量每人在犯罪集團中的地位、作用，以走私普通貨物、物品罪，判處1年至10年不等的有期徒刑，並判處罰金。
法院指出，近年來不法份子為牟暴利，不斷想出各種「走私新招」，除了透過海運船隻、通關時隱匿夾帶等傳統方法，還逐漸發展出利用地下通道進行走私，利用界河兩岸樓房、樹木架設高空飛線，使用無人機、滑輪等方法走私，呈現「海陸空」犯罪模式。
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保暖食物｜（am730製圖）