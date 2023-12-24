香港邊界走私手機到深圳　犯罪集團用無人機架設跨境線纜　逃稅5000萬元

廣東省高等法院日前發布一宗走私犯罪案例，幾名嫌犯利用無人機架設線纜，從香港走私手機到深圳，累計逃漏稅至少5,000萬元人民幣（約5,510萬港元）。

將較堅固樹木當作錨定點

根據法院消息，余某、林某等人利用遙控無人機，將較爲堅固的樹木當作錨定點，把線纜固定在上頭，形成走私通道，接着由預先安排在香港境內邊界處的人員，利用電機傳動裝置，配合深圳、香港兩地的地勢，將手機滑運走私入境，深圳境內的團夥接收手機後，再利用架設的多段線纜，把貨物運至某社區停車場。

利用這樣的方式，嫌犯一夥人自2020年12月至2021年4月，不斷走私手機入境，經過海關核計，累計逃稅金額達5,000多萬人民幣（約5,510萬港元）。