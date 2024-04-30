馬斯克訪京獲回報 Tesla符內地數據安全要求

美國電動汽車生產商Tesla(特斯拉)行政總裁馬斯克周日抵達北京旋風訪問兩天，似乎獲得不錯回報。馬斯克獲國務院總理李強接見後，中國汽車工業協會、國家電腦網路緊急技術處理協調中心發布《關於汽車資料處理4項安全要求檢測情況的通報(第一批)》，特斯拉位列其中。各地已陸續解除對Tesla汽車的禁行禁停限制，也為馬斯克此行目的——在中國推出全自動駕駛軟件掃除一項重大障礙。

內地傳媒稱，特斯拉方面表示，作為首批通過國家權威的車輛數據檢測的企業，特斯拉在車輛檢測過程中，嚴格按照相關法規標準和檢測流程開展，符合國家《汽車數據安全管理若干規定》、GB /T 41871-2022《資訊安全技術汽車資料處理安全要求》等法規標準有關規定的4項合規要求：車外人臉資訊等匿名化處理、預設不收集座艙資料、座艙資料車內處理、處理個人資訊顯著告知等。