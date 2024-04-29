根據公示，特斯拉作為首批通過國家車輛數據檢測的企業，在車輛檢測過程中，嚴格按照相關法規標準和檢測流程開展，符合國家《汽車數據安全管理若幹規定》、《信息安全技術汽車數據處理安全要求》等法規標準有關規定的4項合規要求，包括車外人臉信息等匿名化處理、默認不收集座艙數據、座艙數據車內處理、處理個人信息顯著告知等。

特斯拉在微博發布馬斯克與李強會面片段時，指公司將繼續在中國深耕，在人工智能、電動車、儲能等領域與行業共同發展，加速清潔能源與自動駕駛技術落地，把美好願景變成現實。

行業人士分析，特斯拉通過國家車輛數據安全的權威標準和要求，有利於全面解除例如機關單位、機場、高速等對特斯拉等智能汽車的禁行禁停限制。 此前，特斯拉已於2021年特斯拉上海數據中心實現數據本地化存儲。

李強︰汽車不是單純交通工具

中共中央政治局常委、國務院總理李強在北京國際汽車展覽會調研。 李強強調，大力發展智能網聯新能源汽車，堅持以科技創新引領產業創新，中國的智能網聯新能源汽車發展勢頭強勁，又指出，當今汽車產品與過去已大不一樣，不是一個單純交通工具，而是各種技術綜合運用的複合系統，是多項技術為一體的大號終端。

李強指出，當前中國正在開展新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。要更好發揮汽車產業在擴投資、促消費方面的帶動作用，讓更多優質汽車產品進入居民生活。 李強在展館察看參展車型和技術展示，與相關企業負責人交流，詳細詢問研發、生產、銷售等情況。

原文刊登於 香港電台