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中國
2024-05-31 15:18:00

馬朝旭與坎貝爾舉行磋商　促美方兌現不支持「台獨」承諾

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馬朝旭強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。（法新社資料圖片）

馬朝旭強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。（法新社資料圖片）

外交部副部長馬朝旭在華盛頓與美國常務副國務卿坎貝爾舉行磋商，其後會見記者。

馬朝旭：當前中美關係處在止跌企穩的關鍵階段

馬朝旭說，他與坎貝爾圍繞中美關係和共同關心的國際地區問題廣泛、深入地交換了意見。他指出，當前中美關係處在止跌企穩的關鍵階段。中國致力於穩定發展中美關係，但同時堅定維護主權安全和發展利益。一邊尋求對話合作，一邊損害中方利益行不通也辦不到。以競爭之名搞零和博弈沒有出路。遏制打壓、剝奪中方正當發展權利，中國政府和人民絕不答應。

馬朝旭強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，也是兩國關係中最重要、最敏感、最具燃爆點的問題。美方如果真的希望台海和平穩定，就應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，兌現不支持「台獨」的承諾。

中方對烏克蘭問題秉持客觀公正立場

對於烏克蘭問題，馬朝旭說，中方一貫秉持客觀公正立場，致力於勸和促談，推動危機政治解決。中國沒有向衝突方提供武器，嚴格管控軍民兩用物項。但美方一些人對中國進行無理指責，向中國甩鍋推責，中方對此堅決反對，並將採取一切必要措施，堅定維護自身利益。中方要求美方停止抹黑施壓，停止鼓動陣營對抗，為烏克蘭危機的解決發揮建設性作用。

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原文刊登於 香港電台

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