馬某某風波｜杭州IT男開網絡群組發表「獨立宣言」 籌組「臨時國會」

浙江杭州IT男「馬某某」涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權活動，被杭州市國家安全局採取刑事強制措施的消息，今日一整日引起無數關注後，官媒晚上披露更多案情。《環球時報》報道，37歲男子馬某某是浙江溫州人，在某科技公司任研發部經理，長期在網上接受境外反華敵對勢力「洗腦」，將境外活躍敵對分子視為「人生導師」，在對方的滲透、影響下，遂漸形成頑固的反政府思想，成為境外敵對勢力「以華制華」的工具。

宣稱要「借境外力量推翻中國政府」

報道指，馬某某今年3月起利用互聯網專業特長，匿名創建網絡群組，肆意歪曲捏造事實，極力傳播各類謠言信息，發表所謂「獨立宣言」，煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權，充當境外敵對勢力的中國境內代理人，屢屢揚言其終極目標是顛覆國家政權，還著手制定反向宣傳綱領，甚至籌備成立「大陸臨時國會」，委託相關人員制定所謂「法律制度」，宣稱要「借助境外的力量推翻中國政府」。

報道提到，馬某某主要蠱惑煽動青年學生群體參與抹黑祖國和民族的活動。報道引述相關部門指出，網絡不是法外之地，有關部門正依法對馬某某開展調查，必將全面查清其違法犯罪活動，依法處理。相關部門又強調，任何企圖損害國家發展利益、危害國家安全、背叛祖國和民族的人員，必將受到法律的嚴懲。

