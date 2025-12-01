馬爾代夫內地女M到堅持與鯊同游遭咬　網民狠批：如五花肉蘸醬(有片)

綜合《紅星新聞》及《齊魯新聞》報道，根據影片內容與分享者描述，事發時該女子正值生理期，仍堅持參與海中活動。在水下時，她刻意接近一條護士鯊，而該魚種疑似因感知水中血腥氣味，轉而發動攻擊，咬傷其手部。影片顯示，女子手腕明顯受創出血，僅作簡單包紮處理。其同行友人提醒她應立即就醫，以免惡化：「這樣會感染，嚴重可能截肢」，然而女子以輕鬆語氣，甚至以玩笑語氣回應：「要截肢是從這邊嗎？」據影片發布者稱，該名女子事後並未就醫，而是持續參與旅程活動。

馬爾代夫近日發生一宗鯊魚攻擊事件，一名內地女遊客於生理期間堅持落海潛水，過程中主動靠近鯊魚，不幸遭咬傷手腕。事件曝光後引起內地網民關注，有網民諷刺她的行為：「這不就是五花肉蘸醬麽」。

網民：不作不死，沒啥好說的

事件曝光後引起內地網民一面倒批評：「危險」、「生理期下水，這不就是五花肉蘸醬麽」、「她要截肢就是她自己的事」、「不作不死，沒啥好說的」，亦有人質疑傷者為搏流量：「人家被咬的瞬間就想好以後怎麽搞流量了，傷口早就處理了，但對外說沒處理引發網友關注。網友還在這裡瞎操心。」

報道引述醫生提醒，女性在生理期間不建議參與潛水等水中活動。婦產科醫師指出，生理期期間，宮頸口輕微張開，加上免疫力下降，若接觸到海水中的細菌、微生物，容易引發感染。此外，鯊魚咬傷亦非單純表皮創傷，牙齒上攜帶大量細菌，若未即時處理，恐引發敗血症、蜂窩性組織炎，甚至脫臼、神經損傷等併發症。