馬航MH370失蹤索償案北京開審 家屬︰冀重啟搜索查明真相

公安早上在法院外拉起封鎖線，多架警車在場戒備，有家屬展示標語，要求案件公開審理。代表律師指，家屬亦要求重啟搜索以查明飛機失蹤真相。報道指，家屬要求的賠償金額約為1,000萬至8,000萬元人民幣，每宗個案金額不同，主要是對家屬的精神損害撫慰金。

2014年馬來西航空MH370班機失蹤事件，失蹤者家屬向馬航和波音等5間公司等索償，案件今日(11月27日)在北京朝陽區人民法院審理。約40名乘客家屬入稟索償，法庭將分別開庭審理，料審訊至下周三(12月6日)。

出席今早首場庭審出庭的失蹤乘客家屬付先生稱，他的哥哥在飛機上，這次特意從內蒙古趕到北京，「作為第一個開庭的家屬，壓力很大但也很激動，庭審過程總體較為順利」。 有個別家屬的案件將於本月30日審理，她表明不要賠償，只希望查明真相。

據悉案件被告除了改組前的馬來西亞航空公司、改組後的新馬來西亞航空公司和為馬航承保的德國安聯保險集團外，還有飛機製造商美國波音公司、飛機發動機製造公司英國勞斯萊斯控股有限公司。

239 人推斷罹難 航空史上最大謎團

事發在2014年3月8日，載有239人的馬航MH370航班，從馬來西亞吉隆坡飛往北京途中失蹤，被稱為「航空史上最大謎團」。約一年後，馬來西亞當局宣布航班失事，推斷機上所有人罹難，失蹤乘客中有154名中國人。約110名乘客家屬早前與馬航等公司達成和解協議，獲250萬至300萬元人民幣賠償。