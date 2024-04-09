馬英九在長城上哭了 傳習近平將接見(有片)

第二度到訪大陸的國民黨前主席馬英九，繼續在北京訪問。馬英九遊覽八達嶺長城時，在與隨行學生一同唱抗日歌曲《長城謠》期間表現激動，眼泛淚光多度哽咽，並用手帕拭淚。有消息稱，國家主席習近平昨下午將在人民大會堂接見馬英九。 73歲的馬英九於本月1日率團啟程訪問大陸11日，是相隔一年再訪大陸。他最先在深圳與國台辦主任宋濤會晤，之後參觀電動車龍頭比亞迪總部、孫中山故居紀念館，以及港珠澳大橋東人工島。他其後轉往廣州，期間曾瞻仰黃花崗七十二烈士陵園，提到黃花崗起義經過，讀出訣別書時一度哽咽；並參觀黃埔軍校及與中山大學師生交流。

馬英九之後轉往陝西，在陝西黃陵縣參加清明公祭軒轅黃帝典禮，被視為行程重頭戲之一，分析認為他欲傳達兩岸人民同為中華民族的立場；馬英九在陝西亦到訪了西安兵馬俑博物館。

馬英九訪大陸｜遊長城唱抗日歌曲落淚 周日，馬英九轉至行程尾站、他首度到訪的北京，亦是此行最大焦點。他先後參觀盧溝橋及抗日戰爭紀念館，期間寄語年輕人要學會和平解決爭端，並提到紀念抗戰是要汲取教訓，強調「戰爭沒有贏家、和平沒有輸家」。馬英九並在宋濤陪同下到故宮博物院遊覽，表示兩岸故宮合作交流是良好的典範，強調任何所謂「去中國化」行徑都不會成功。