馬鞍料粵西登陸 澳門3000人需疏散

強烈熱帶風暴「馬鞍」持續逼近廣東西部，預計今日上午在台山至湛江一帶登陸，之後威力逐漸減弱。澳門昨晚8時發出橙色風暴潮警告，預計低窪地區水浸或超過1米，全澳進入即時預防狀態，並啟動風暴潮低窪地區撤離計劃，逾3,000人需要疏散。
中央氣象台昨晚6時繼續發布颱風黃色預警，並發出暴雨藍色預警，預計廣東、廣西、海南島等地都有暴雨，局部地區24小時雨量或高達250至300毫米。
廣鐵集團多線停運
深圳機場暫停航班升降
受馬鞍影響，中國鐵路廣州局集團多條來往粵西路線，包括江湛、廣茂鐵路，廣珠、珠機城際等，今日全線停開；贛深、杭深、廣深港、南廣、貴廣、京廣高鐵，廣深城際等路線，部分列車停開或限速。深圳機場今日凌晨3時至下午2時暫停航班升降；珠海、澳門、深圳、瓊州海峽等客輪停航。
澳門方面，昨晚10時半改發八號東北風球。澳門氣象局指出，受馬鞍環流及雨帶影響，澳門風力持續增強，並有頻密大驟雨及雷暴，預計今日凌晨3時至中午12時，低窪地區及沿岸會出現0.8米至1.2米水浸。
澳門低窪地區商戶設2米高防水閘
為保障民眾安全，澳門昨晚8時起疏散低窪地區居民，並開放16間避險中心及4間集合點、緊急疏散停留點。
民防及協調中心、警察總局局長助理王健表示，據低窪地區排查系統最新資料，全澳低窪地區有約3,109人居住，但實際疏散人數要再統計。不少警員晚上去到內港及台山一帶低窪地區逐家逐戶拍門，通知商戶及居民防範水浸，做好準備；多輛撤離專用巴士去到下環街市一帶待命。有藥房負責人表示，已架高商品及設2米高防水閘，希望防到水浸。
另外，全澳23個低窪停車場關閉，內港一帶不少高層停車場昨晚出現等車位車龍。有車主指因車位稀缺，會等待至水浸到半個車輪才離開。交通事務局就表示，港珠澳大橋邊檢大樓西停車場昨晚9時起免費開放予輕型汽車停泊，直至所有風球除下。
澳門巴士、輕軌昨晚提早開出尾班車。港珠澳大橋主橋、口岸、珠海連接線、珠澳口岸人工島施工橋等，昨晚7時起暫時封閉，金巴同時暫停服務，至另行通知。