馬鞍料粵西登陸 澳門3000人需疏散

強烈熱帶風暴「馬鞍」持續逼近廣東西部，預計今日上午在台山至湛江一帶登陸，之後威力逐漸減弱。澳門昨晚8時發出橙色風暴潮警告，預計低窪地區水浸或超過1米，全澳進入即時預防狀態，並啟動風暴潮低窪地區撤離計劃，逾3,000人需要疏散。 中央氣象台昨晚6時繼續發布颱風黃色預警，並發出暴雨藍色預警，預計廣東、廣西、海南島等地都有暴雨，局部地區24小時雨量或高達250至300毫米。

廣鐵集團多線停運

深圳機場暫停航班升降 受馬鞍影響，中國鐵路廣州局集團多條來往粵西路線，包括江湛、廣茂鐵路，廣珠、珠機城際等，今日全線停開；贛深、杭深、廣深港、南廣、貴廣、京廣高鐵，廣深城際等路線，部分列車停開或限速。深圳機場今日凌晨3時至下午2時暫停航班升降；珠海、澳門、深圳、瓊州海峽等客輪停航。 澳門方面，昨晚10時半改發八號東北風球。澳門氣象局指出，受馬鞍環流及雨帶影響，澳門風力持續增強，並有頻密大驟雨及雷暴，預計今日凌晨3時至中午12時，低窪地區及沿岸會出現0.8米至1.2米水浸。