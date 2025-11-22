駐日使館引述聯合國憲章敵國條款　可對原軸心國直接動武

中國駐日大使館21日在X上引用《聯合國憲章》中設立的敵國條款，疑暗示中國可在一定條件下直接對日本動武而無須安理會授權。

駐日大使館21日在X上分別以中日雙語發文表示，《聯合國憲章》專門設立敵國條款，規定德義日等法西斯或軍國主義國家的任何一國有再次實施侵略政策的任何步驟，中法蘇英美等聯合國創始成員國有權對其直接實施軍事行動，無須安理會授權。此外，帖文還附上了《聯合國憲章》第53條、77條、107條條文的截圖。

針對原軸心國國家

據了解，「敵國條款」指《聯合國憲章》第53條、77條、107條條文中的部分內容，為在《聯合國憲章》第二條第四款所規定之國際間使用武力的普遍禁令下，針對原軸心國國家（即德國、義大利、日本）所設立的例外條款。