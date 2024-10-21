駐緬甸曼德勒領事館遇爆炸襲擊 中方譴責促抓捕肇事者

外交部發言人林劍今日回應傳媒提問時表示，中國駐曼德勒總領館臨街的一棟辦公樓於上周五下午5時遭遇爆炸襲擊，未造成人員傷亡，但導致了館舍部分損壞。中方對襲擊行為深感震驚，予以嚴厲譴責。中國外交部和駐緬甸的使領館已第一時間啟動了應急機制，迅速開展處置應對。中方已向緬方提出嚴肅交涉，敦促緬方徹查襲擊事件，全力抓捕並依法嚴懲肇事者，全面加大對中方在緬使領館機構、項目和人員的安保力度，杜絕再次發生類似的事件。

緬方對事件感到震驚和痛心，表示已採取系列必要舉措，將履行承諾和國際法義務，切實承擔在緬中方人員和機構安保的主責。中國駐曼德勒總領館日前已發布安全提醒，請所有在緬的中國公民、企業和機構繼續密切關注當地的安全形勢，強化安保措施，做好安全防範。

據報被投擲一枚手榴彈

早前報道指，緬甸軍政府將事件歸咎於恐怖分子，稱安全部門正採取必要的安全措施，並與領事館合作調查。聲明稱領事館兩層建築的屋頂有損壞。有當地傳媒報道，有人向建築物投擲一枚手榴彈。