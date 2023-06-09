駐美大使謝鋒履新演講 倚美謀獨屬台海穩定最大威脅

剛抵美國履新的中國駐美大使謝鋒表示，中美應相互尊重、和平共處、合作共贏，探索新時期中美正確相處之道。他又表明，當務之急是切實管好台灣問題這個這大風險點，因台灣當局倚美謀獨，加上美國有人鼓吹以台制華，是台海穩定最大威脅，籲美方以行動恪守中美三個聯合公報，言行一致反對台獨冒險挑釁。

謝鋒周三出席美中貿易全國委員會為其履新的歡迎活動，並發表主題演講。除台問題外，中美關係也是他演講的焦點。謝鋒表明，最近美國圖與中方高層對話被拒，謝鋒強調中方對話的大門始終敞開，對話合作要相互尊重，並非一邊把對方放在制裁名單，一邊要求合作對話，只是為對話而對話，是適得其反。謝鋒指，中方一如既往，願與美方共同努力，以實際行動落實國家主席習近平與美國總統拜登，在印尼峇里島峰會達成的共識，令兩國關係早日重回正軌。

中美共同發展 「大家才能安心發財」

至於美方雖表明不尋求與中國「脫鈎」，卻提出「去風險」，謝鋒指中國一般百姓覺得，美國借「去風險」之名，行「脫鈎」之實，而美國曾大力推動全球化、市場經濟和自由貿易，要求他國打門大門，融入全球經濟，不明為何現在就是美方走回頭路。謝鋒說，重視國家安全也不能泛化，更不可作為推動保護主義、遏制打壓對手的借口，也不符美國利益；中美關係穩定，促進兩國經貿合作與共同發展，相輔相成，造福人民，「大環境好，大家才能安心發財」，否則工商界會首當其

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