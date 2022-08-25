騙徒穿「警服」還有「委任證」！溫州女接假公安視像電話險失129萬

騙徒又出新招！浙江溫州永嘉縣一名做服裝生意的姓熊女子，上周六下午接到一名自稱「廈門公安王警官」的男子來電，指其涉及一宗非法洗錢案，要求她配合調查，還準確說出其個人資料。這些老土騙案招數原本騙不到熊女，但對方竟然主動開視像對話。熊女一見「公安局」背景和身穿「警服」、出示「警察證」的「王警官」，就完全卸下戒心，乖乖照指示做。好在真警察及時趕到，熊女的129萬元(人民幣，下同)幸保不失。

騙徒出示警官證 多名「警員」向其打招呼

溫州傳媒引述熊女指，當時正在公司工作，接到「王警官」電話聽到自己「涉及洗錢」後，感到十分驚恐，但同時懷疑對方並非真警察，未料對方竟提出視像通話，不過要下載並使用一款名為「隨銳矚目」的App來進行。

打開視像通話畫面後，熊女就見「王警官」身穿「警服」，身後一幅牆寫著「廈門公安」，周圍環境與常見的派出所十分相似，通話期間還不時有身穿「警服」的男子向「王警官」打招呼。

騙徒指定以某App視像對話 能共享手機操作

熊女的心理防線完全失守，隨即按照「王警官」指示，走到一間無人的辦公室內操作網上銀行，準備將戶口內所有錢轉到指定的「安全帳戶」接受調查。然而，熊女在手機上輸入的銀行卡號碼和密碼，都透過「隨銳矚目」這個App，與「王警官」即時共享。