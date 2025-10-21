騙案｜杭州「免費火鍋」誘投資牛肉　600老人上當損失4200萬

受害者祝阿姨是在朋友的推薦下認識的這間火鍋店。朋友告訴她，只要是老人，就能免費享用。於是她與朋友到了火鍋店用餐。食完一頓火鍋後，果然一分錢都沒收。只不過，吃完飯後，有一個「小管家」推薦祝阿姨投資一個跟牛肉有關的項目。

詐騙集團手法不斷翻新，早前出現專門鎖定中老年族群的案件。浙江杭州一個以「免費火鍋」為誘餌的詐騙案，讓600多名老人慘遭詐騙，總額高達4,200萬元人民幣（約4,583萬港元）。

投資未夠4個月 火鍋店突結業

「小管家」說，祝阿姨燙火鍋吃的牛肉是他們公司養的。最低投資1萬元人民幣，認養一頭牛，祝阿姨就能每月收取利息，年化收益率高達50%。祝阿姨動心了，先投了5萬元人民幣。一個月後，祝阿姨準時收到2千多元人民幣利息。收益如此可觀，再加上公司推出了「投資10萬免費遊內蒙古基地」的活動，祝阿姨又追加了5萬元人民幣。

不料，等到第3個月月末，祝阿姨赫然發現火鍋店關門，公司找不到人，她這才驚覺上當遂向警方報案。經警方調查後發現，養牛基地是虛構的，牛也不存在。警方循線追查，最終將公司負責人王某在內的17名疑犯逮捕。據悉受騙人士規模驚人，超過600名中老年人，詐騙金額高達4,200萬元人民幣。