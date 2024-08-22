騙案｜深圳六旬婦遇「港商」陷黃昏戀　對方執港人身份證冒身份

深圳龍華區檢察院公布一宗案件，丈夫過世很久、年近六旬的深圳婦阿芳（化名）在網上認識了自稱為香港商人的阿東（化名），二人「感情升溫」後，阿東以各種理由陸續向阿芳借款近5萬元（人民幣，下同），及後男方失蹤，女方才發覺受騙報案。公安拘捕「阿東」，無業的他並非港人，只是恰好撿到「阿東」的香港身份證，發現二人長得很像，就直接假冒對方行騙，所借錢款也全用於日常花銷。最終法院判處其有期徒刑，並處罰金，責令其退賠被害人經濟損失。

「我是香港人，做水果基地生意。早年間妻子得病去世，女兒現於英國教書，女婿是銀行的副行長……」2021年，阿芳在網上認識了阿東，二人相談甚歡，很快走出來見面。之後二人感情逐步升溫，阿東不僅向阿芳介紹自己「在香港打拼」的光輝歲月，還展示自己的香港身份證。阿芳看照片中的人和他很像，對阿東的話更深信不疑。

沒過多久，阿東向阿芳借錢，聲稱想請朋友吃飯，但不會掃碼支付，只會刷卡，恰好來深圳的這段時間沒帶銀行卡，並承諾過段時間還錢。阿芳聽聞伸出援手，借出2,000元。此後，阿東經常以超市供貨、宴請客戶、處理果園經營危機、購買化肥、給員工發工資等理由，陸續向阿芳借款近5萬元。阿芳非常信任阿東，每次都爽快給錢。但到了還錢日子，阿東卻失蹤了，阿芳一怒之下報警，男方被公安拘捕。