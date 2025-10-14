騙案｜「班主任」於家長群組收新生資料費　11疑犯落網

合肥市公安局經開分局於9月11日接獲報案，指有人冒用轄區內某中學班主任的頭像及暱稱，在班級群內發布收取88元人民幣（約96.2港元）「新生資料費」的詐騙訊息。由於詐騙者使用與真實班導師相同的頭像及暱稱，且該群組為學校官方群組，導致7名家長受騙上當。

安徽合肥市警方近期偵破一宗以家長群組為目標的詐騙案件，逮捕11名涉案疑犯。該詐騙集團透過冒充班主任，在各地學校的家長群組內散布虛假收費訊息，以收取「新生資料費」為名詐騙。

警方調查發現，犯罪嫌疑人梁某瑜等人事先購買多個QQ帳號，透過網路搜尋各地班級群，以家長身分申請加入。隨後將其中一個QQ帳號偽裝成班主任，更換相同頭像和暱稱後，在家長群組內發布收款通知以詐騙。

經過警方偵查，專案小組於9月25日前往廣東，在當地警方協助下成功逮捕11名疑犯。據嫌疑人梁某瑜供述，自9月以來，他共8次詐騙，獲利逾1萬元人民幣。

目前，警方已依法對其中10名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，案件仍在進一步調查中。警方提醒，班主任應注意核查群組成員身分，開啟驗證功能，避免陌生人隨意加入；家長若遇到群內收費訊息，應透過其他方法核實，切勿盲目交費。