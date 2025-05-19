騙案｜男子獲3270萬卻無享受奢華生活 讓女朋友買豪宅靚車

四川成都警方偵破一宗重大合約詐騙案，一名劉姓男子以租賃或出售加油站、加氣站為由，透過偽造合約協議等手段，詐騙金額高達3,270萬元人民幣（約3,548萬港元）。該男子將詐騙所得幾乎全數轉給女朋友，用於購買豪宅、豪車，自己則與父母同住過著節儉生活。
據《成都日報》報道，成都市公安局經濟犯罪偵查支隊二大隊副大隊長董磊表示，2021年4月至2023年1月期間，多地公安機關陸續接獲劉某余流竄作案的報案。專案組於2024年5月成立後，迅速展開調查。
根據警方調查，劉某余自2019年9月起開始犯案。他在未取得加油站相關經營權的情況下，向被害人出示虛假授權委託書，騙取訂金。此外，他還假稱取得能源公司股權，騙取租賃費用，並以已失效的租賃合約進行詐騙。
利用預付卡漏洞
董磊指出，劉某余為了規避追查，利用商業預付卡監管漏洞，在內地多個商超購買預付卡，再透過「卡串串」（利用成都公交卡套現行為）進行售賣，形成資金流向的物理隔離。專案組員警在三個月內奔波於10餘個城市，訊問70多名涉案人員，並梳理分析80多個涉案帳戶、30餘萬筆資金流水，最終查清贓款去向。
專案組員警分析，劉某余能詐騙的關鍵在於利用熟人關係介紹，降低受害者警戒心。同時，受害人未能進一步核實相關協議、合同的真偽，加上貪圖便宜的心理，導致上當受騙。目前，警方已查封、扣押涉案資產2,500餘萬元人民幣，案件已移送檢察機關審查起訴。
網民︰詐騙式寵妻
對於劉男將詐騙得來金錢供女朋友揮霍一事，意外引發網友熱議，不少人忍不住調侃「詐騙式寵妻」、「這算頂級戀愛腦嗎」、「這是好男人吧」、「這是真愛，務必要把男女都抓進去關一起」、「這個女的好厲害的PUA」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章