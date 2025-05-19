騙案｜男子獲3270萬卻無享受奢華生活 讓女朋友買豪宅靚車

四川成都警方偵破一宗重大合約詐騙案，一名劉姓男子以租賃或出售加油站、加氣站為由，透過偽造合約協議等手段，詐騙金額高達3,270萬元人民幣（約3,548萬港元）。該男子將詐騙所得幾乎全數轉給女朋友，用於購買豪宅、豪車，自己則與父母同住過著節儉生活。

根據警方調查，劉某余自2019年9月起開始犯案。他在未取得加油站相關經營權的情況下，向被害人出示虛假授權委託書，騙取訂金。此外，他還假稱取得能源公司股權，騙取租賃費用，並以已失效的租賃合約進行詐騙。

利用預付卡漏洞

董磊指出，劉某余為了規避追查，利用商業預付卡監管漏洞，在內地多個商超購買預付卡，再透過「卡串串」（利用成都公交卡套現行為）進行售賣，形成資金流向的物理隔離。專案組員警在三個月內奔波於10餘個城市，訊問70多名涉案人員，並梳理分析80多個涉案帳戶、30餘萬筆資金流水，最終查清贓款去向。