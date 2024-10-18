騙案｜電騙集團峇里設總部 訛稱犯《港區國安法》 呃50港台受害者530萬

台灣高等檢察署、內政部警政署昨日（17日）召開記者會，指有詐騙集團在印尼峇里設立跨境電信詐騙中心，並聘用過百名台灣人到當地犯案。集團利用香港實施《港區國安法》的背景，假冒香港通訊局、香港入境處及大陸公安，向位於香港的受害人聲稱對方曾發送港獨訊息，涉觸犯《港區國安法》，過程期間誘騙下載虛假APP盜取網上銀行帳號密碼。事件至今有54名在香港的受害者受騙，當中含少數居於香港的台灣人，檢獲金額高達2,200多萬新台幣（約530萬港元）。台方與印尼當局合作，6月掃蕩該詐騙集團據點，逮捕102名涉案台灣人，日前與證物全部遣返回台作出起訴。

台灣高等檢察署、內政部警政署17日召開記者會，指有詐騙集團在印尼峇里設立跨境電信詐騙中心，並聘用過百名台灣人到當地犯案。 網上圖片

102名涉案台灣人被遣返起訴

台方透露詐騙集團主腦名為詹宏凱，先前已經在東南亞經營詐騙集團牟利，他今年在峇里租了一個度假村作為電騙據點，聘用102名不到30歲的台灣人前往犯案，他們已全數被印尼當局拘捕，集團另有一名港人被捕。

假冒通訊局、入境處、公安

成員一部份假冒香港通訊局、入境處聲稱，向位於香港的受害人聲稱查到其手機發送大量港獨訊息，涉違反《港區國安法》，及後假冒大陸公安的成員則恐嚇受害者涉洗錢案件，要需清查資金誘騙下載虛假APP，趁機盜取網上銀行帳號密碼取走存款，有54名在香港的民眾受騙，當中含少數居於香港的台灣人，損失金額高達2,200多萬新台幣。