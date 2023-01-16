騰訊去年反舞弊炒過百人 《陳情令》製作人張萌受賄囚3年

騰訊內部反腐行動持續。騰訊反舞弊調查部微信公眾號「陽光騰訊」今日通報，去年全年發現並查處七十多宗觸犯「騰訊高壓線」案件，一百多人被辭退，十多人涉嫌犯罪被移送公安機關處理。通報提到，去年全年查處的案件和人數較2021年有所增加，強調會針對公司內部的貪腐、舞弊等問題持續加強打擊力度，員工一旦觸犯「騰訊高壓線」，一律解聘，永不錄用，涉案外部公司則列入黑名單，永不合作。

陽光騰訊同時通報去年多宗涉嫌受賄或職務侵佔被查處、移送司法及被法院判決的案件，其中PCG(平台與內容事業群)影視內容製作部前員工張萌，利用職務便利，為外部公司謀取利益，並收取外部公司好處費，經法院審理認定，張萌犯非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑3年；外部行賄公司犯對非國家工作人員行賄罪，判罰款10萬元(人民幣，下同)，該公司法定代表人判處有期徒刑2年。

盛傳張萌捲《倩女幽魂》陰陽合同 騰訊否認

張萌曾擔任多套熱播劇集製片人，包括迪麗熱巴與楊洋主演的《你是我的榮耀》、Angelababy特別主演的《摩天大樓》、肖戰、王一博等主演的《陳情令》等。早前網絡盛傳張萌是鄭爽主演劇集《倩女幽魂》(已改名為《只問今生戀滄溟》)的製片人，該劇因涉陰陽合同被查，張萌遭「順藤摸瓜」發現問題，但當時騰訊已經否認。知情人士指，騰訊是《倩女幽魂》的採購方，並非製作方。