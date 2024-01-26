熱門搜尋:
美斯訪香港 機管局債券 保暖方法 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 恒生指數 日圓匯率 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
中國
2024-01-26 11:45:17

騰訊網易發布農曆新年限玩日曆　未成年人每晚只准打機1小時

分享：

騰訊網易發布農曆新年限玩令　未成年人每晚只准打機1小時

內地近年加強對遊戲產業的監管，遊戲大廠騰訊、網易紛紛公布今年農曆新年期間未成年人「限遊時間表」，加起來總共只有9小時，讓不少小孩感到失望。

家長可管理遊戲時長和消費

網易遊戲24日在官方微博上，公布了2024年網易遊戲寒假限玩時間表，小朋友們在2月9日至17日的9天農曆新年期間內，可以每天的晚上8點到9點體驗遊戲，算上其餘可玩天數，未成年人在寒假只有16天能玩網易遊戲。

網易遊戲也提醒家長，在寒假期間可以透過「網易未成年人護航平台」，查看、管理孩子的遊戲時長和消費，還能在遊戲內為孩子開啟未成年模式，從內容、社交等全方位幫助孩子科學體驗遊戲，度過一個快樂充實的寒假！

「替家長省去了管教的麻煩」

騰訊旗下同樣擁有多款遊戲，在今年的寒假的限玩時間，則與網易一模一樣，16天的時間主要在週末和節假日的晚間8至9點，而由於內地農曆新年假期有調休安排，因此原本作為週末的2月4日、18日為禁玩日期。

這樣的限制，得到了部分家長的支持，大讚「限玩真的很有必要」、「替家長省去了管教的麻煩」，還有人幸災樂禍表示「這世界就讓我來替孩子們快樂吧」、「還好我成年了」，而在帖文下方，也有人呼籲，除了遊戲外，近年來竄紅的短影音平台，也該加入限制使用時間的行列。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受