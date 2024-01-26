騰訊網易發布農曆新年限玩日曆　未成年人每晚只准打機1小時

騰訊網易發布農曆新年限玩令 未成年人每晚只准打機1小時

內地近年加強對遊戲產業的監管，遊戲大廠騰訊、網易紛紛公布今年農曆新年期間未成年人「限遊時間表」，加起來總共只有9小時，讓不少小孩感到失望。

家長可管理遊戲時長和消費

網易遊戲24日在官方微博上，公布了2024年網易遊戲寒假限玩時間表，小朋友們在2月9日至17日的9天農曆新年期間內，可以每天的晚上8點到9點體驗遊戲，算上其餘可玩天數，未成年人在寒假只有16天能玩網易遊戲。

網易遊戲也提醒家長，在寒假期間可以透過「網易未成年人護航平台」，查看、管理孩子的遊戲時長和消費，還能在遊戲內為孩子開啟未成年模式，從內容、社交等全方位幫助孩子科學體驗遊戲，度過一個快樂充實的寒假！