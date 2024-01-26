騰訊網易發布農曆新年限玩日曆　未成年人每晚只准打機1小時

內地近年加強對遊戲產業的監管，遊戲大廠騰訊、網易紛紛公布今年農曆新年期間未成年人「限遊時間表」，加起來總共只有9小時，讓不少小孩感到失望。
家長可管理遊戲時長和消費
網易遊戲24日在官方微博上，公布了2024年網易遊戲寒假限玩時間表，小朋友們在2月9日至17日的9天農曆新年期間內，可以每天的晚上8點到9點體驗遊戲，算上其餘可玩天數，未成年人在寒假只有16天能玩網易遊戲。
網易遊戲也提醒家長，在寒假期間可以透過「網易未成年人護航平台」，查看、管理孩子的遊戲時長和消費，還能在遊戲內為孩子開啟未成年模式，從內容、社交等全方位幫助孩子科學體驗遊戲，度過一個快樂充實的寒假！
「替家長省去了管教的麻煩」
騰訊旗下同樣擁有多款遊戲，在今年的寒假的限玩時間，則與網易一模一樣，16天的時間主要在週末和節假日的晚間8至9點，而由於內地農曆新年假期有調休安排，因此原本作為週末的2月4日、18日為禁玩日期。
這樣的限制，得到了部分家長的支持，大讚「限玩真的很有必要」、「替家長省去了管教的麻煩」，還有人幸災樂禍表示「這世界就讓我來替孩子們快樂吧」、「還好我成年了」，而在帖文下方，也有人呼籲，除了遊戲外，近年來竄紅的短影音平台，也該加入限制使用時間的行列。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章