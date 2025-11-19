高中畢業偽造博士履歷　江蘇科大教授騙千萬資金 網民：神級詐騙

內地傳媒近日報道，江蘇科技大學材料科學與工程學院教授、博士生導師郭偉，因涉嫌學術造假和侵佔國家科研經費被警方帶走調查，更傳出這名號稱擁有中外多家學術機構頭銜並主持7項國家級項目的教授真實學歷為高中畢業，其所謂職稱和學歷都是偽造。校方指郭偉已離職，當地警方介入調查。事件震驚內地網民，有人留言指事件為「神級詐騙」、「平時上課怎麽沒露出馬腳」。 2023年​通過獵頭公司入職 據報道，郭偉被舉報涉偽造學歷、履歷及侵佔科研經費。其真實學歷為高中畢業，卻通過虛假材料偽造「高考狀元」身份（冒充1994年陝西省理科狀元）、「日本九州大學博士」、「德國科學院研究員」等經歷，並虛報逾170篇SCI論文及國家級獎項。2023年​通過獵頭公司加入江蘇科技大學，獲年薪140萬元（人民幣，下同）、安家費300萬元及逾500萬元科研經費，總涉案金額近千萬元。

郭偉在網上簡歷自稱西安交通大學材料專業，後赴澳洲、日本、德國等多地從事納米研究。據公開資料及報導顯示，郭偉是中國國家重大人才工程A類創新人才，國家重大項目首席科學家，國際納米材料領域知名專家，俄羅斯工程院外籍院士，德國洪堡青年學者，美國金屬材料學會傑出科學家等。此外，他還發表SCI論文170餘篇，獲國際專利68項，主持國家級項目7項。《澎湃新聞》核查發現，簡歷中的大學入學考試狀元、研究成果、獎項和榮譽多處明顯與事實不符，職位更只是其他同姓同名人士。至於網傳郭偉只有高中學歷，則尚未被證實。

目前已離職 警方介入調查 內地傳媒周一就此事致電江蘇科技大學。工作人員稱不清楚郭偉是否涉及上述問題，目前他已離職。該校新聞宣傳科工作人員表示「他已離職」，至於學術造假等問題則稱「不清楚，不了解」。該校材料科學與工程學院工作人員稱，該教授的學生已安排新導師，不會影響學業。內媒證實，江蘇科技大學官網教師個人主頁目前已無法檢索到郭偉信息。 江蘇科技大學官方微博周二通報學術造假事件，表示已解聘，案件正在偵辦。通報指出，2025年9月，學校收到教師郭某涉嫌學術不端的舉報，對此高度重視，立即啟動調查程序。經調查取證，認定郭某存在嚴重學術不端行為，已按規定解除了與郭某的聘用協議，並對其團隊師生進行了妥善安排。同時，學校第一時間向公安機關報案，目前案件正在偵辦過程中。

