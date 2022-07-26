高空吊橋步步驚心 天津湖北兩人墮橋一死一傷

天津薊州及湖北恩施上周五都有景區的高空吊橋極限挑戰項目「步步驚心」發生意外，一名成年男子及一名男童墮橋，跌落數十至數百米深的山谷，造成一死一傷。涉事景區正停業整頓。天津薊州同時對當地所有景區展開安全檢查，區內4個步步驚心項目及1個高空單車項目已暫停運作。

天津薊州區文化和旅遊局指，當地九山頂景區一名遊客上周五下午2時許玩「步步驚心」期間，突然身體不適昏迷，並在工作人員救人期間墮下，送院搶救後不治。湖北恩施地心谷景區則通報，上周五下午近4時，10歲的上海籍男遊客在家人陪同下玩「步步驚心」期間不慎墮橋，送院證實腰椎、胸椎骨折，頭皮裂傷，暫無生命危險。

根據網上流傳片段，九山頂景區的昏迷遊客半天吊，半身式安全帶卡在腋下(圖1)，工作人員在橋上扯安全帶，將遊客扯近橋面時，安全帶突然鬆脫，遊客直墮數百米深谷；地心谷景區的男童失足後，半身式安全帶脫離身體，男童雙手緊抓著安全帶(圖2)，工作人員亦試圖捉著男童的手，但最終男童力竭，工作人員只捉到男童的衣服，男童瞬間跌入樹叢。

「步步驚心」即是一條懸於山谷上的吊橋，橋面為木板或者玻璃，每塊木板或每片玻璃之間隔得稍遠，遊客過橋需要稍為跳躍，故必須佩戴安全帶以策安全，橋的兩邊則有粗繩作為「扶手」。由於「步步驚心」相當驚險刺激，迅速成為年輕人「打卡」、考驗膽量的「網紅活動」，同類項目亦越開越多。

業者：離地逾2米應使用全身式安全帶

《北京青年報》引述市面售賣「步步驚心」項目設備的人士指，對遊客起到保護作用的主要是安全帶，若吊橋離地超過2米，都不建議使用只去到腰部的半身式安全帶，而是推薦使用穿過胯部的全身式安全帶。該人士又稱，一般情況下，「步步驚心」吊橋下方都不會設置安全網，除非景區特別要求。

《瀟湘晨報》則引述其中一家「步步驚心」設備工廠客服指，兩宗墮橋事件主要問題都是安全帶，強調廠家賣出設備時一定合格，「他們這個可能會是年限的問題，安全帶會有磨損，需要檢修」。輿論呼籲，「景區把『驚險刺激』當成賣點，也可以理解，但安全的底線必須擺正」，又指國家層面上對於「步步驚心」等高空項目的安全標準亦「幾近空白」，相關部門應盡快加強監管。