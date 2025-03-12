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2025-03-12 15:09:36

高空工作未戴安全帶　3工人地盤外吊起示眾(有片)　

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四川宜賓市一處地盤門口，3名工人疑因高空工作時未配戴安全帶，被吊掛在安全帶使用體驗區「示眾」懲罰。(影片截圖)

四川宜賓市一處地盤門口，3名工人疑因高空工作時未配戴安全帶，被吊掛在安全帶使用體驗區「示眾」懲罰。(影片截圖)

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近日，四川宜賓市一處地盤門口，3名工人疑因高空工作時未配戴安全帶，被吊掛在安全帶使用體驗區「示眾」懲罰。有網民及律師認為此懲罰方式具有侮辱性質，涉嫌違法。

四川宜賓市一處地盤門口，3名工人疑因高空工作時未配戴安全帶，被吊掛在安全帶使用體驗區「示眾」懲罰。(影片截圖) 四川宜賓市一處地盤門口，3名工人疑因高空工作時未配戴安全帶，被吊掛在安全帶使用體驗區「示眾」懲罰。(影片截圖)

影片顯示，該處建築地盤3名工人被安全帶吊掛在安全帶使用體驗區，安全繩還在輕微晃動，3名工人則無奈低頭，懷疑因高空工作時未配戴安全帶被懲罰。

有網民表示，此做法是為了警示教育，提升工人安全意識，比口頭的安全教育更有效果，「和生命安全比起來，這樣的懲罰不算過分」。但有不少人認為，此一行為雖是為了工人的安全著想，但具有侮辱性質，涉嫌違法。

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宜賓市三江新區住建部門工作人員核實，網傳影片顯示的為該轄區內平燁建設公司的項目工地，事發時間為3月9日，該公司有3名工人在10米高處作業時未配戴安全帶，項目相關負責人將其帶至安全帶使用體驗區進行警示教育，這一行為主要是為了提升工人的安全意識，督促其採取更安全的作業方式。工作人員表示，後續住建部門將與設施項目方溝通，規範其教育方式，更加顧及工人的感受。

內地律師稱變相體罰涉嫌違法

有內地律師稱，將工人吊起示眾的行為帶有明顯的羞辱性質，無疑是對員工的人格侮辱，是對員工的變相體罰，實質上是一種違法行為，屬於對人格尊嚴、人身自由的侵犯。

影片連結

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