高端技術外銷仍不明朗 內地出口漲7% 超預期

海關總署指，內地首兩個月以美元計，進出口總值升5.5%，出口飆7.1%，遠勝市場預期升1.9%，進口多3.5%，貿易順差1,251.6億美元，擴大20.5%。分析指，出口增速快於預期，或反映外圍需求已出現改善跡象，加上去年的比較基數偏低等因素，以及內地經濟動力逐步恢復。

海關總署統計分析司司長呂大良指，延續上季向好態勢，進出口規模創歷史同期新高，增速加快7.1個百分點。面對外需持續低迷，出口快速增長來之不易，憑創新能力和產品品質實現雙位數增長，競爭優勢進一步鞏固，除去年低基數外，內地經濟動能正逐步恢復。上月春節假期，內地消費需求旺盛，帶動進口延續向好，帶動進口升6.7%至2.86萬億元人民幣。

大新：內需有待改善

大新金融首席經濟及策略師溫嘉煒指，首兩個月外貿表現顯著改善，出口升7.1%，較去年12月增幅擴大4.8個百分點，遠勝預期，出口至美國、東盟及香港均由跌轉升，出口往歐盟跌幅收窄0.6個百分點至1.3%。整體進口亦改善，按年升3.5%及較市場預期2%佳。不過，外圍製造業前景未明朗，出口新訂單持續減少，內地出口表現或較反覆。美日等國家或進一步加強對內地高端芯片限制，同時歐盟可能對內地產電動汽車徵收額外關稅，料對高端技術產品及機電產品出口構成壓力。進口增長率低於出口，或顯示內需有待改善，內地經濟前景仍具挑戰。