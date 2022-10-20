高薪誘騙赴柬埔寨打工 台蛇頭25萬賣結拜兄弟全身器官

「柬埔寨打工詐騙」在台灣等亞洲地區頻生，台灣桃園警方近日更破獲一宗誘騙民眾赴柬埔寨「摘取器官」案件。疑犯向結拜多年的「契細佬」聲稱介紹其到柬埔寨從事高薪行政工作，實際卻是以100萬元新台幣(下同)(約25萬港元)將其賣到當地「全拆」，即心臟、肝臟、腎臟及眼角膜等可用器官全數摘除；幸買家找到其他「貨源」臨時取消交易，已被柬埔寨人蛇集團控制的契細佬逃過死劫，再逃回台灣。

台灣傳媒引述桃園警方指，主犯為31歲姓謝男子，亦即姓黃受害人契哥，從犯包括27歲姓蔡男子及25歲姓林女子等。今年8月，警方在另一宗詐騙案中拘捕林女後，發現其手機有黃男的器官捐贈同意書照片，並有「全拆」等對話訊息，於是深入調查，結果破獲這個人口販運集團。

受害人逃回台灣 被威脅不得供出事件

報道指，該犯罪集團分工明確，由謝男負責尋找「豬仔」，林女負責聯絡買家，蔡男及一名姓王男子負責管理和監督「豬仔」出境。林女先聯絡好一名姓葉的柬埔寨人體器官買家，約定以100萬元交易；謝男則於今年7月找上黃男，利用黃男對其多年的信任，將其「賣豬仔」，並以出境必須做身體檢查為由，安排黃男做肝、腎等檢查。同月27日，黃男在蔡男、王男監督下獨自登機，抵達柬埔寨後方知悉受騙，幸最終保存一命，惟逃回台灣後又遭受謝男以多年情誼威脅不得供出事件，在檢察官多次勸說下才指認疑犯。

桃園地檢署昨日按「意圖營利以詐術摘取他人器官未遂」等罪名起訴謝男、蔡男及林女，痛斥疑犯「罔顧人命至極」，請求法院從重量刑。