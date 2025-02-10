高速公路塞車男司機急尿落車小便離奇失蹤 10小時後被發現滿臉血躺在橋下（示意圖／pixabay）

春節假期落幕，內地多地高速公路出現返程車潮，有一家3口日前從四川開車回江蘇，半路遇到大塞車，人夫尿急下車小解，竟就此「人間蒸發」，妻子急忙報警，10小時後人被發現滿臉血躺在橋下，推測是失足墜落。

妻子直到天亮才想起丈夫下車位置 據《紅星新聞》報道，卿先生一家是四川蓬安縣人，2月3日晚上一家人開車返回江蘇無錫上班，車子4日凌晨3時行駛到包茂高速陝西安康市紫陽縣境內後，出現大塞車，車輛動彈不得，卿男憋不住尿意，於是下車「方便」一下，同時交代妻子吳女士改坐在駕駛座，一邊慢慢移動一邊等他回來。 可左等右等，卿男遲遲未歸，加上沒帶手機無法聯繫，吳女在駕車往前行駛一段距離後停下，撥打報警電話。然而天太黑，吳女說不清丈夫下車的具體位置，警方和路政先後幾撥人沿路尋找，始終找不到人，直到天亮，吳女這才想起丈夫可能是在賈坪隧道出來後下車「方便」失蹤的。

事發高速路橋高度落差有30多米 現場警員立即兵分多路，從褚河流域賈坪段河道與隧道出口下方荊棘灌木叢中，開展地毯式搜尋，終於在4日13時許，包茂高速紫陽縣向陽鎮止鳳村路段高速路橋下的基坑內發現滿臉是血的卿男。 據悉，事發高速路橋高度落差有30多米，警方推測應是天黑看不清周圍地形情況，卿男下車「方便」翻出高速公路護欄後，失足滑倒滾到高速路橋下，當地派出所所長楊關順表示，「卿先生當時手在動，還有意識，但身上有骨折的情況，我們也不敢隨意動，避免二次傷害」。 經過半個多小時的努力，卿先生被轉移至安全路段並被送醫救治，因傷情較重，隨後又被轉院至安康市區的醫院救治，所幸卿男頭部沒有受傷，主要是手臂和腿部骨折，無生命危險，目前還在等待進一步手術治療。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章