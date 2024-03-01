高鐵上不滿食煙被制止 內地男寸爆乘務員：3萬5萬隨你罰再加個零都得

高鐵列車上禁止吸煙，但有名男子自稱「工作不順、心情鬱悶」，跑到車廂連接處食煙，乘務員見狀上前阻止，他卻稱「3萬5萬隨你罰，再加個0都可以」，態度十分囂張。

工作不順導致心情鬱悶

據《快科技》報道，2月26日下午3時許，一列從杭州東開往廈門高鐵G1679班次上，一名男子在8號與9號車廂連接處吸菸，廈門乘警支隊接獲列車長通報前往處理，男子辯稱自己平時就是老菸槍，因工作不順導致心情鬱悶，才會到該處抽菸。

網傳影片中，女乘務員向該男子表示：「車上不能抽菸，不知道嗎？這跟坐不坐高鐵沒有關係的。」男子反駁：「我沒有坐過火車，我也沒有坐過高鐵。」乘務員接着指出：「我們車廂都有廣播的。」