高鐵上不滿食煙被制止　內地男寸爆乘務員：3萬5萬隨你罰再加個零都得

高鐵列車上禁止吸煙，但有名男子自稱「工作不順、心情鬱悶」，跑到車廂連接處食煙，乘務員見狀上前阻止，他卻稱「3萬5萬隨你罰，再加個0都可以」，態度十分囂張。
工作不順導致心情鬱悶
據《快科技》報道，2月26日下午3時許，一列從杭州東開往廈門高鐵G1679班次上，一名男子在8號與9號車廂連接處吸菸，廈門乘警支隊接獲列車長通報前往處理，男子辯稱自己平時就是老菸槍，因工作不順導致心情鬱悶，才會到該處抽菸。
網傳影片中，女乘務員向該男子表示：「車上不能抽菸，不知道嗎？這跟坐不坐高鐵沒有關係的。」男子反駁：「我沒有坐過火車，我也沒有坐過高鐵。」乘務員接着指出：「我們車廂都有廣播的。」
被處以行政罰款
男子音量跟着提高起來：「你該處罰處罰，我又不差你處罰，你罰我多少錢我照樣交，3千5千，3萬5萬，再給你加個『0』，我隨你罰，我不差你那點錢。」最終在列車到達前方站後，乘警將其依法移交給派出所處理，據悉男子被鐵路警方處以行政罰款。
依據內地《鐵路安全管理條例》相關規定，因吸菸導致列車降速、停車、晚點等嚴重後果的，鐵路警方將對行為責任人進行處罰，對個人處以500至2000元人民幣（約553至2,210港元）罰款，並將其納入鐵路徵信系統的失信名單，180天內限制乘坐鐵路旅客列車。
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